Vnitro připraví věcný záměr přímé volby starostů a hejtmanů

Ministerstvo vnitra začne připravovat předpis, které umožní přechod na přímou volbu starostů a hejtmanů. Návrh hnutí SPD, který dnes menšinový kabinet šéfa ANO Andreje Babiše posuzoval, je podle vlády nepropracovaný.

Ministři k němu přijali neutrální stanovisko. Šéf ministerstva spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po jednání uvedl, že se samotným záměrem vláda souhlasí. "Velice nás ale zklamalo provedení, neřeší důsledky, které jsou s tím spojené," uvedl a jako příklad jmenoval vztah například hejtmana k ostatním institucím.

Ministr vnitra Lubomír Metnar podle Pelikána připraví věcný záměr předpisu, který by návrh rozpracoval.

Přímá volba starostů a hejtmanů je jednou z priorit hnutí SPD. Babiš s hnutím nyní vyjednává podmínky tolerance vlády, kterou bude zřejmě skládat poté, co dnes podá demisi kabinetu a prezident ho pověří jednáním o nové.

Předkladatelé si od ústavní novely slibují mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Funkční období starostů a hejtmanů by bylo podle navrhované novely z ústavy čtyřleté a podrobnosti jejich volby by musel stanovit zákon.

Účinnost novely navrhli poslanci SPD k červenci. Ústavní změna by tak platila už pro podzimní komunální volby. Pokud by do té doby nebyly přijaty nutné novely mimo jiné volebních zákonů a zákonů o obcích a o hlavním městě, hrozily by námitky, že všichni starostové byli zvoleni v rozporu s ústavou, stojí v podkladech, podle kterého kabinet zaujal k ústavní novele neutrální postoj.

Poslanci SPD návrh zdůvodňují také argumentem, že nepřímo volený starosta a hejtman nyní musí vykonávat mandát tak, aby se zavděčil členům zastupitelstva, kteří jej do funkce odhlasovali. Nemá proto podle nich dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstvo s nimi nesouhlasí.

O předloze SPD rozhodnou zákonodárci. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její schválení nutná třípětinová většina v obou parlamentních komorách.