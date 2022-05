„Vítězný projekt nové filharmonie na Vltavský je samozřejmě pěkný. Ale kde jsou proboha nějaké stromy či jakákoliv jiná zeleň? Fakt jsem si myslel, že moderní architektura je i o tom, že bere adaptační zelená opatření jako integrální součást a samozřejmost,“ ptá se místostarosta Prahy 7 Ondřej Miřejovský (Zelení).

Kritikou nešetří ani historik Dušan Radovanovič. „Fakt si budou lidé užívat v létě pobyt na rozpálené vydlážděné ploše, kde je všude jen dlažba? Ve světě, který nás čeká? Tvarově mě ta budova fakt baví a tleskám odvaze vybrat něco kreativního,“ uvedl Radanovič.

Tvůrci: Je to v jiném ročním období

Podle autorů se ovšem na vizualizacích více zvýrazňují budovy, a zeleň se upozaďuje. „Tuto otázku dostáváme neustále, jakmile jsme projekt představili. Na vizualizacích jsou stromy bez listí, je to v jiném ročním období. My si to musíme představit v zeleni, jsou to elementy přírody. Češi mají přírodu velmi rádi a ztotožňují se s ní. Je to náměstí, veřejné místo, má lidi vítat, aby sem rádi přicházeli,“ řekl Pražskému deník autor Brian Yang.

Myšlenkou je dle jeho slov propojení vln na řece se stavbou a nábřežím. „Cílem je vytvořit místo, které budou lidé milovat, kam budou rádi chodit trávit čas, identifikují se s ním a stane se součástí jejich každodenního života,“ řekl Yang.

Zadání se bude upřesňovat

Na projektu jsou stromy nakreslené v pásu mezi filharmonií a magistrálou a na druhé straně u železničního viaduktu. Nutno ale říci, že některé další návrhy, které porota nevybrala, byly o poznání zelenější. Nejvíce stromů na svou vizualizaci nakreslilo japonské studio Sou Fujimoto Architects, mezinárodní krajinářští architekti Snøhetta dokonce počítali se zelenou střechou.

Odborná komise ale zeleň posuzovala a o trávě a keřích se bude ještě diskutovat. „Je tam velké množství stromů a oproti jiným návrhům jsou umístěné v terénu na úrovni náměstí. Návrh zeleň řeší, ale má ji v grafice nakreslenou úspornou formou. O zadání bude ještě debata, je to běžný postup, máme výsledek soutěže a pak se upřesňuje zadání, jsou tam vyřešené důležité faktory jako provoz, akustika či doprava,“ říká člen komise a náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Má i protipovodňovou ochranu

Porota u vítězného návrhu ocenila i technická řešení. Při povodních se přízemí budovy uzavře skleněnou stěnou, která ji před vodním živlem ochrání podobně jako kobky na Náplavce. „Výhodou návrhu je, že se jim podařilo osvobodit břeh od aut a řeka si bude v celé šířce povídat se stavbou,“ říká Martin Krupauer, vedoucí týmu Vltavské filharmonie.

Sjezd z Hlávkova mostu a silnice podél řeky se zahloubí pod filharmonii. Otázkou ale podle Krupauera zůstává způsob výstavby. Zastavení provozu na magistrále, kterou projede denně na 75 tisíc aut, je totiž nemyslitelné.

Projekt také počítá s přesunem tramvajové trati, která nyní vede úhlopříčně od Antonínské ulice, tramvaje mají jezdit přímo rovně do Argentinské, pro to ale bude zapotřebí vybudovat podjezd pod železniční tratí, což bude podle Krupauera další technologický oříšek, se kterým se budou muset stavaři poprat.

Podle Krupauera se však přes všechny složitosti jedná o zásadní příležitost, jak nevzhledné místo proměnit.