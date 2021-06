Moderní architektura na břehu řeky u metra Vltavská si vyžádá celkem 6,1 miliardy korun. „Stát a Praha budou vystupovat jako partneři. Chceme mít v metropoli moderní architekturu, a toto je jedno z mála míst, která nám k tomu zbývá, je to velká příležitost,“ řekl Hřib.

Podobně hovořil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Je naší povinností se do toho pustit. O konkrétních částkách se v tuto chvíli mluvit zatím nedá. Není to jen věc Prahy, filharmonie překračuje význam hlavního města, musí to být symbol pro celou zemi,“ řekl.

Podle nich by se tak už nemělo stávat, že světové orchestry budou na svých turné Prahu vynechávat.

Samostatné město

Přesný plán financování zatím znám není, zapojit by se však mohl i soukromý investor. Jisté však je, že hlavní město vyhlásí letos v srpnu architektonickou soutěž, jejíž výsledky oznámí příští rok v květnu. Zájem pustit se do díla předběžně potvrdilo 23 českých i zahraničních ateliérů. Stavební povolení chce mít Praha v rukou do čtyř let.

„Lepší místo jsme si nemohli vybrat, nemohli jsme ale vybrat komplikovanější. Stojí však velmi za to, stavba si musí vynutit ty nejlepší urbanistické vazby,“ řekl architekt Josef Pleskot, který je jedním ze 33 porotců architektonické soutěže.

O potřebě nové koncertní síně se hovoří nejméně 15 let. „Stavba je koncipovaná jako samostatné město, není jen pro koncerty. Bude to prostor, kde se budou lidé setkávat, pořádat se zde budou i workshopy,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek pro územní rozvoj. V provozu bude 24 hodin sedm dní v týdnu.

Rozvoj zanedbaného území

Komplex si na sebe musí vydělat z tržeb, nebude totiž čerpat žádné dotace. Analýza výstavby a provozu na roky 2021 až 2041 počítá s přínosem do veřejných rozpočtů osm miliard korun. „Výstavba a následný provoz vygenerují 27,3 miliardy korun, multiplikační efekty pak přínos zdvojnásobí,“ spočetl analytik Ondřej Špaček.

Podle něj stavební práce na břehu Vltavy odblokují i výstavbu v blízkém okolí a v navazující čtvrti Bubny-Zátory.

Přínos z rozvoje zanedbaného okolí stanice metra Vltavská budou mít i sami Pražané. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha sobě) zde bude sídlit základní umělecká škola a dětské sbory. Součástí centra bude i hudební knihovna.

„Ta se nedá jen tak postavit na zelené louce, potřebujete ji budovat desetiletí. My hudební oddělení provozujeme 130 let, přesuneme ho sem z Mariánského náměstí,“ řekl ředitel městské knihovny Tomáš Řehák s tím, že na místě budou k zapůjčení nástroje a zkušebny.