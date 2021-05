Verunka má za sebou 18 chemoterapií. Náhradní vlasy jí dodalo Nové Háro

Život jí změnilo jediné bouchnutí. Loni na jaře se tehdy devítiletá Verunka praštila do nohy. „Začalo to otékat a zvětšovat se. Nejdříve si chirurg myslel, že jde o natažený nebo natržený sval. Pak však viděl ortoped na rentgenu narušenou kost a s podezřením nás poslal do Motola, kde po magnetické rezonanci a biopsii diagnózu potvrdili: osteosarkom stehenní kosti,“ vrací se zpátky v čase maminka Jaroslava Kerlová.

Verunka bez vlasů při léčbě. | Foto: Archiv Jaroslavy Kerlové

Osteosarkom je nejčastějším nádorem kosti. A bývá diagnostikován mnohdy právě v období začínající puberty. „Na den, kdy jsme se diagnózu dozvěděli, si pamatuji přesně. Byl to šok. Máte pocit, že se vám zhroutil svět. Člověk se ale musí rychle přizpůsobit situaci, aby dítě svým chováním ještě více neděsil,“ vysvětluje. Verunka má v deseti letech za sebou už 18 chemoterapií. Při každé z nich strávila pět dní v nemocnici. „Statečně bojovala s nevolnostmi, hodně zhubla,“ popisuje maminka. Chemoterapii dostávala Verunka centrálním žilním katétrem, který měla zavedený po celou dobu léčby. Téměř osm měsíců. Příběhy z neziskovek: „Někteří partneři nevydýchají, když vyměšujete do sáčku“ Přečíst článek › „Po prvních šesti chemoterapiích absolvovala výměnu kolene a velké části stehenní kosti za rostoucí endoprotézu v nemocnici na Bulovce. Operoval ji moc šikovný a lidský lékař Jan Lesenský, kterému za to budeme navždy vděčni,“ říká Jaroslava Kerlová. Druhým takovým andělem, kterého rodina potkala, byla Lucie Staňková z neziskové organizace Nové Háro. „Úžasný člověk. Velmi empatická. A z vlastní zkušenosti ví, jak se dítě a jeho rodič při léčbě cítí. Neváhala a co nejdříve přijela k nám domů změřit Verče hlavu, aby jí mohli udělat paruku. Pro ni byla totiž ztráta vlasů velkým šokem, styděla se chodit mezi lidi.“ Hrátky s parukou Paruku nosila Verunka pouze do společnosti. „Doma si s ní ale často hrála, fotila se, natáčela. Dávalo jí to pocit, že je stejná jako její kamarádky,“ vypráví maminka a dodává, že teď už dceři začínají růst vlastní vlasy. Péče o paruku podle ní není náročná. „Paruka je z pravých vlasů, takže je ji potřeba jen čas od času umýt šamponem,“ říká Jaroslava Kerlová, která vděčí za pomoc nejen Novému Háru, ale i nadaci Dobrý anděl. „Pomáhá nám už téměř rok. Rychle, bez zdlouhavé byrokracie.“ Příběhy z neziskovek. Styděla jsem se za to, že mám postižené děti, říká Pavlína Přečíst článek › V současné době Verunka dochází na rehabilitace, pravidelně cvičí a učí se správně chodit bez berlí. Rodiče mají jediné přání, aby už byla vždy jen zdravá. Ona sama si pak přeje provozovat kočičí kavárnu, až bude dospělá. Nové Háro

* nezisková organizace pomáhá nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů: věnuje jim paruku z pravých vlasů vyrobenou na míru

* loni dostalo novou paruku téměř čtyřicet dětí

* spolek založila v roce 2017 Markéta Zagrapanová, která měla sama zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů

* inspirací jí byly další pacientky v nemocnici, které neměly paruky, protože pro ně byly příliš drahé a ty z umělých vlasů jim nevyhovovaly

