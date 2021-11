Šéf platformy Robin Švaříček zdůraznil, že HoppyGo má řadu předností pro uživatele v čele s „maximální flexibilitou“. Služba ale podle něj hodně pomáhá i samotné Praze, protože pronajímané auto nestojí celé dny na chodníku. „Nezabírá místo, ale jezdí. Navíc většinou mimo město. A majiteli zároveň vydělává peníze,“ zdůraznil.

Robin Švaříček

Narodil se v roce 1990 v Třebíči. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ještě během studií působil v Leo Expressu, kam se propracoval do manažerských pozic. V HoppyGo pracuje od roku 2019. Je ženatý a má čerstvě narozeného syna.

Jak ve stručnosti služba funguje?

Propojuje majitele aut ochotné vůz sdílet s řidiči, kteří hledají flexibilní a dostupnou mobilitu. Na den, na týden, na měsíc i déle. Stoprocentním vlastníkem společnosti HoppyGo je inovační centrum Škoda Auto DigiLab. To je zase ve stoprocentním vlastnictví samotné Škody Auto.

Tvrdíte, že poskytujete unikátní službu. Neinspirovali jste se v zahraničí?

Na začátku inspirace byla. Podobná platforma funguje ve USA už od roku 2010. Minimálně v prostoru střední a východní Evropy jsme ale zatím jediní. Nabízíme vlastníkům aut až patnáct let starých možnost přivýdělku místo toho, aby jim někde jen tak stála. A chceme expandovat nejen v Evropě. Soustředíme se na trhy, kde už je aktivní Škoda Auto.

Jak řešíte situace, kdy má vůz závadu, kterou ale klient odhalí až v průběhu zápůjčky?

Řeší to vlastně samotná komunita uživatelů aplikace. Po první problematické zápůjčce byste dostal špatné hodnocení a pravděpodobně by si od vás už nikdo vůz nepůjčil. V situaci, kdy se technický problém projeví na začátku nebo v průběhu zápůjčky, hledáme zdarma alternativu ve vozovém parku čítajícím přes dva tisíce aut. Při existenci technického problému samozřejmě pronajímatel veškeré peníze vrací. My jako firma za technický stav vozidel nezodpovídáme, ale vždy se snažíme zajistit co nejbezpečnější vůz.

Nakolik je služba „pražskou záležitostí“?

V rámci Česka už máme pokryté téměř všechny okresy, Praha je ale nepochybně dominantní. Dnesna ni připadá přes 80 procent všech zápůjček. V Praze jsme začínali a metropole je díky velikosti, struktuře obyvatel i jejich přístupu k novým službám mobility samozřejmě nejaktivnější.

Výkonný ředitel platformy pro sdílení a půjčování aut HoppyGo Robin Švaříček.Zdroj: se svolením HoppyGo

Můžete demonstrovat růst firmy na konkrétních číslech?

Za zajímavý milník považuji přes 10 milionů korun vyplacených majitelůmza letní sezonu. To znamená meziroční nárůst přes 40 procent. Za tuto sezonu jsme uskutečnili přes 20 tisíc „zápůjčko-dnů“. Průměrná délka byla 5,3 dne. V takovém případě jde typicky o lidi, kteří si půjčují auto na dovolenou. Máme ale i zápůjčky v délce 70 až 80 dnů. Služba funguje od roku 2017 a poslední tři roky roste velmi silně, o desítky procent ročně.

Kdo je tedy typickým uživatelem služby?

To je těžké říct, protože škála je široká. Převažují muži s nějakými 70 procenty. Průměrným uživatelem je muž mezi 30 a 39 roky. My se zákazníků přímo neptámena účely cest, ale je evidentní, že nejběžnější jsou výjezdy na víkend, kvůli byznysu a dovolené. Velmi široká je i škála majitelů, kteří přes platformu nabízejí svá auta. Máme třeba paní, které je přes 70 let, a svůj vůz půjčuje velmi aktivně. Po nástupu covidu jsme platformu otevřeli i služebním vozům, pro které najednou nebylo využití.

Které typy a kategorie vozů člověk na platformě najde?

Všechny možné. V létě třeba kabriolet, v zimě dodávku. Až na čtyři dny si můžete půjčit elektromobil Škoda Enyaq iV, který zapůjčila automobilka. To je myslím unikátní nabídka, protože spousta lidí si tento vůz chce vyzkoušet z hlediska dojezdu, nabíjení a podobně. Každý týden si lze objednat jiný typ auta a i dobu zápůjčky lze měnit podle měnících se potřeb. Dlouhodobou zápůjčkou, která je nota bene výhodnější, lze zase vyřešit čekání na dodávku objednaného auta. Flexibilita je též v možnosti zápůjčku postupně prodlužovat podle vývoje situace, což u takového operativního leasingu nelze.

Za kolik se auta půjčují a jaká je vaše provize?

Nejlevnější auto byste si dnes půjčil od nějakých 350 korun za den. Na druhou stranu nabízíme velice drahá sportovní auta typu Aston Martin. Tam jde cena do tisíců. U nejčastěji půjčovaného vozu, kterým je Škoda Octavia, si průměrný majitel vydělá 4500 až 6000 korun měsíčně. A to za předpokladu, že je auto půjčené zhruba pět dnů, které si pronajímatel sám určí. To si myslím, že je dnes představitelné pro většinu majitelů aut. Cenu za půjčení si určuje on sám. Řidič to následně buď akceptuje, nebo ne. HoppyGo pouze transakci zprostředkovává a pak si bere dvacetiprocentní provizi.

V čem je podle vás carsharing přínosný z hlediska celé společnosti nebo města?

V zahraničí se nové realitní projekty staví bez parkovacích míst. Praha potřebuje spoustu nových bytů. Pokud by se měly postavit bez parkovacích míst, tak mnoho lidí může mít problém. I realitní trh se podle mě vyvíjí směrem od vlastnictví k užívání. Přestává zohledňovat to, že by lidé měli auta vlastnit, ale říká – pojďme konzumovat individuální dopravu jen tehdy, když ji opravdu potřebujeme. Tím padá potřeba výstavby parkovacích míst. Spousta lidí si dnes dokáže představit, i díky naší inspiraci, život bez vlastního auta. Mnoho zejména mladších lidí začíná jít jinou cestou, než je vlastnictví auta, které je spojené s řadou starostí včetně servisu nebo pojištění. V tomto přístupu vidím dlouhodobý trend. Bez ohledu na to, jestli tou alternativou je HoppyGo nebo něco jiného.

Vnímáte jako konkurenci „klasický“ carsharing?

Děláme převážně jiný byznys a spíše se doplňujeme. Oni dělají minutový nebo hodinový „free floating“ carsharing, my začínáme na jednom dni. Tedy tam, kde oni končí.