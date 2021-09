Vyplývá to ze zveřejněného dokumentu v informačním systému EIA. „Počítáme se zavedením nových linek od grafikonu 2024/2025,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Pražští zastupitelé už dříve odsouhlasili dotaci pro městskou část na přípravu dokumentace.

Zastávky mají vyrůst na dvoukolejné trati, kde dosud osobní vlaky nejezdí, využívají ji až na výjimky při odklonech pouze nákladní dopravci.

„Svým vedením vůči centru města trať nemá velký potenciál pro radiální vazby příměstské železnice, naopak má velký potenciál pro městskou dopravu, kde může nabídnout atraktivní doby jízdy,“ uvádí se v dokumentu zpracovaném Sudopem Praha. V budoucnu by po trati měly jezdit dvě linky S61 ze Smíchova do Běchovic a S71 z Radotína do Běchovic. Obsluhovaly by také připravovanou zastávku Depo Hostivař.

Zastávky mají vyrůst na celkem 6,6 kilometru dlouhém úseku. Každá zastávka má mít 100 metrů dlouhé nástupiště, samotné tratě se úpravy budou týkat minimálně: dojde k pokládce kabelů sdělovacího zařízení. „Záměr má za cíl zlepšení obsluhy dané lokality a zároveň zvýšení její atraktivity,“ píše se v záměru.

Praha na provozovatele linek již vypsala i veřejnou soutěž, termín pro podání nabídek byl v červenci. Kdo se přihlásil, zatím není jasné, hlavní město k soutěži neuvádí zatím do vyhodnocení žádné informace.