Vlaky z Kladna do Prahy týden nejedou. Lidé musí po silnici

Zcela jinak, než jak jsou zvyklí, pojedou v pondělí 1. října do zaměstnání lidé z Kladenska, kteří za prací v Praze běžně jezdí po železnici. Jejich vlaky totiž nejedou. Nepřijedou se zpožděním, ale nevyjedou vůbec.

Tentokrát není řeč o již známé výluce na území metropole, která kvůli pracím na trati bude v úseku Praha-Bubny Vltavská – Praha Veleslavín platit až do 25. října (a cestující musí jako náhradu používat prostředky městské hromadné dopravy). Od prodlouženého víkendu do 7. října se navíc připojilo opatření, které by bylo možno označit jako totální výluku.

Rychlík nestaví nikde

Mezi Kladnem a hlavním městem nepojedou až do první říjnové neděle žádné vlaky. Regionální ani dálkové. „Všechny budou v tomto období nahrazené mezi Veleslavínem, Kladnem a Kladnem-Ostrovcem dvěma linkami náhradních autobusů,“ upozornil Petr Pošta z centrály Českých drah.

Podle výlukových jízdních řádů jezdí rychlíková linka, která mezi Kladnem a Pranou nikde nestaví, a zastávková linka; v jejím případě je možné nastupovat i vystupovat i na zastávkách Unhošť, Pavlov, Jeneč, Hostivice a Praha-Ruzyně. Opět platí, že z Veleslavína do centra Prahy cestující využijí jako náhradní dopravu linky pražské městské hromadné dopravy.