První fáze železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla bude hotová do roku 2024.

Již za pět let budou lidé z Kladna jezdit do Prahy přímým vlakem. Cesta na Nádraží Veleslavín, kde mohou pokračovat dále do centra metrem, jim zabere 30 minut. Uvedl to ve čtvrtek investor stavby Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).