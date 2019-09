Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) odmítá plán premiéra Andreje Babiše (ANO) na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes řekl, že peníze chybí v jiných oblastech. Problém chce nadnést na jednání vlády. Babiš ČTK napsal, že Zaorálek nemá o projektu správné informace, peníze na stavbu by nešly ze státního rozpočtu a projekt by umožnil lépe využít státní peníze. Babiš o vládní čtvrti několikrát jednal s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), k dohodě se ale zatím nepřiblížili.

"Je skandální stavět vládní čtvrť, když nejsou peníze jinde," řekl Zaorálek. Podotkl také, že nemá informace o tom, že by Praha měla ve své koncepci budování monotematických čtvrtí.

"Pan Zaorálek bohužel nemá správné informace. Projekt by se financoval z prodeje nepotřebných, zastaralých a energeticky náročných budov (nikoliv historicky významných sídel ministerstev). Financování by nebylo ze státního rozpočtu," napsal Babiš ČTK v textové právě. "Navíc každý rok bychom šetřili více než čtvrt miliardy korun na nájmu a provozu. Tyto stamiliony ročně bychom mohli dát na užitečnější věci než do rukou soukromých firem. Například i na kulturu," doplnil. Je připraven záležitost Zaorálkovi vysvětlit, bude-li mít ministr kultury zájem.

Snížení nákladů

S projektem na vytvoření vládní čtvrti přišel Babiš, podle něj by to umožnilo snížit náklady státu a lépe využít paláce v centru města, v nichž nyní sídlí orgány státní správy. Letňany považuje premiér za nejvhodnější variantu, protože tam lze umístit až deset tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, která vlastní některé z pozemků, na nichž by chtěl Babiš čtvrť vybudovat. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. Podle Hřiba stát musí dostavět vnější okruh, přispět hlavnímu městu na vnitřní okruh a postavit nemocnici, aby mohla začít diskuse o stavbě úřednické čtvrti.

Babiš uvedl, že stát bude vnější okruh financovat. Pro financování vnitřního okruhu se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle Hřiba ale stát PPP projekty stavět neumí. Místo stavby nemocnice navrhoval Babiš vybudování traumacentra. Zatím poslední jednání mezi Babišem a Hřibem o vládní čtvrti tento týden zkrachovala, premiér poté řekl, že dál nehodlá jednat s primátorem, nýbrž obešle pražské radní.