Hřib ve středu odpověděl na premiérův dopis tak, že je Babišova nabídka nekompletní. Primátor tvrdí, že státní úřad neposkytl zástupcům magistrátu požadované údaje o nemovitostech, které budou po případném stěhování prázdné.

„Tento postup ze strany státu ve mně vyvolává pochybnost, zdali je celý projekt skutečně detailně připraven a nejde pouze o součást marketingové kampaně,“ napsal Hřib v prohlášení zveřejněném na stranickém webu.

Seznam budov

Sídlo ministerstva kultury na Malé Straně a budovu ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí by stát po vzniku vládní čtvrti v Letňanech otevřel veřejnosti. Více informací najdete ZDE.

„ÚZSVM analyzuje, v jakém rozsahu je možné údaje zveřejnit, aby nedošlo k porušení zákona. ÚZSVM tedy žádné informace netají, pouze dodržuje platné zákony,“ uvedl mluvčí Radek Ležatka o den později v tiskové zprávě s tím, že Hřib chce znát také detaily: výměru pozemků, počet zaměstnanců či výdaje na nájemné, provoz a údržbu.

Mluvčí úřadu navíc tvrdí, že katastrální území budov s nemovitostmi zvažovanými k prodeji i otevření veřejnosti představila zástupcům Prahy ředitelka Kateřina Arajmu už při lednových jednání.

„Vzhledem k tomu, že nemovitosti se nacházejí na území celého hlavního města, byla již při lednových jednání zcela vyvrácena obava pana primátora, že by v centru mohlo vzniknout v uvozovkách turistické ghetto,“ dodal ÚZSVM.

Babiš a spol. při jednáních argumentují tím, že stát vynakládá za pronájem administrativních budov v hlavním městě skoro půlmiliardy ročně. „ÚZSVM chce zastavit zbytečné plýtvání prostředky daňových poplatníků a chovat se s péčí řádného hospodáře. Stejný zájem deklaroval primátor Hřib v souvislosti s odstraněním drahého nájmu v tzv. Škodově paláci,“ vrací úder mluvčí Ležatka.

Hřib nechce dopadnout jako Bém

Primátor Hřib totiž zmiňoval, že nechce, aby celá kauza ohledně vládní čtvrti v Letňanech skončila jako plán jeho předchůdce Pavla Béma (tehdy ODS) na sestěhování magistrátních úředníků na jedno místo. „Část vyklizených budov dodnes zeje prázdnotou a namísto úspor to je ve výsledku ještě dražší,“ poznamenal člen Pirátské strany.

Hřib se zaprvé bojí, že by se z centra metropole nestalo „město duchů“, ale nelíbí se mu ani původní Babišova myšlenka, že v Letňanech vznikne „úřednické ghetto“, které by se s koncem pracovní doby vylidnilo. Praha proto po státu požaduje kromě kancelářských budov výstavbu nové čtvrti s více než tisícovkou bytů a nemocnicí, kam by se přestěhovala Bulovka.

Ministr zdravotnictví chce spíš investovat do Bulovky

„Myšlenka nové nemocnice v Letňanech je mi principiálně blízká, ale vedení Prahy zatím paradoxně dělá vše proto, aby tam nebyla. Proto je teď pro mě zásadní, aby se investovalo hlavně do Bulovky, kde je ohromný historický investiční dluh,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání s pražskými zastupiteli Babišova hnutí.

Předseda menšinové vlády opřené o komunisty také pražské koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) taky vzkázal, že jejich požadavky jsou přemrštěné. Za pozemky v Letňanech totiž Hřib a spol. žádají kromě areálu Nemocnice na Bulovce ještě Karlínské kasárny a zhruba šedesát miliard na dostavbu Městského okruhu.

Podle Hřiba není porovnávání cen konkrétních nemovitostí relevantní. Pražský primátor se odkazuje na zákonem přípustnou směnu ve veřejném zájmu. „K bezúplatným převodům majetku mezi Prahou a státem ostatně v minulosti již došlo, například v případě hasičárny v Argentinské ulici, kterou město převedlo bezúplatně na stát,“ uzavřel Hřib středeční prohlášení. Teď je míč opět na jeho straně.