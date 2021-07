Vladimír Bohata sloužil na začátku padesátých let v útvaru Javor, který měl na starosti ochranu vysokých stranických činitelů. Bezpečnost Rudolfa Slánského zajišťoval až do chvíle, kdy byl v rámci stranických čistek zatčen.

Vladimír Bohata v uniformě příslušníka Veřejné bezpečnosti. | Foto: Post Bellum/Paměť národa

Pamětník sám sebe popisuje jako samotáře, který mnoho svých životních rozhodnutí učinil ve snaze konečně si najít přátele, zapadnout do kolektivu. To byl také důvod, proč se na konci vojenské služby nechal naverbovat do služeb Ministerstva národní bezpečnosti. Skončilo to ale zklamáním: když mu přišlo předvolání k útvaru Javor, zjistil, že ti, kteří se kasali, že půjdou do Prahy s ním, mezitím vycouvali: „Jel jsem vlakem do Prahy úplně sám. Řada kamarádů, kteří mě do toho nalákali, se mnou nejela. Bylo mi z toho hrozně smutno.“