Vláda projedná návrh na jmenování rektora AVU

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží ve středu vládě návrh na jmenování Tomáše Vaňka staronovým rektorem Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Akademický senát školy zvolil Vaňka v prosinci. Aby mohl ve funkci pokračovat další čtyři roky, musí ho po schválení vládou jmenovat prezident republiky. Žádný český prezident dosud kandidaturu rektora nezamítl, pokud ji vláda schválila.

Akademie výtvarných umění. Foto: ČTK/Vít Šimánek

Současné volební období končí Vaňkovi 31. ledna. Další volební období by mělo trvat do konce ledna 2022. O funkci rektora AVU se kromě Vaňka ucházel umělec Radim Labuda. Vaňka ve volbě 6. prosince podpořilo 15 z 19 akademických senátorů, Labuda získal dva hlasy. Další dva hlasy byly ve volbě neplatné.

Rektorské volby na vysokých školách

AVU je nejstarší česká umělecká škola, vznikla v roce 1799. Podle výroční zprávy z roku 2016 zde studuje dlouhodobě kolem 400 studentů. V současnosti na škole fungují ateliéry malířství, kresby, grafiky, sochařství, figurálního sochařství a medaile, intermediální tvorby, nových médií, restaurování uměleckých děl a ateliér architektonické tvorby.

V uplynulém roce se konaly rektorské volby na řadě dalších vysokých škol. Svého šéfa vybíraly například Univerzita Karlova, ČVUT a olomoucká Univerzita Palackého.

Vláda v listopadu schválila 11 rektorů, kteří čekají na jmenování prezidentem.

Zima a Machková

Čtyři z nich by ve funkcích měli pokračovat, ostatních sedm bylo navrženo poprvé. Deset z těchto rektorů by se, stejně jako Vaněk, mělo ujmout funkce 1. února. Staronová rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Hana Machková bude ve čtyřleté funkci pokračovat od 1. dubna.

Kromě Machkové z VŠE byl znovu do funkce rektora navržen dosavadní šéf Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima. Akademici na Univerzitě Palackého v Olomouci si za rektora zvolili opět Jaroslava Millera. Staronového rektora budou mít také na Vysokém technickém učení v Brně, kde je kandidátem Petr Štěpánek.

Změny ve vedení univerzit



Rektora České zemědělské univerzity v Praze Jiřího Balíka by měl od února nahradit Petr Sklenička. Na Českém vysokém učení technickém v Praze by měl rektora Petra Konvalinku vystřídat Vojtěch Petráček. Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně rektorské volby vyhrál Petr Oslzlý, který by měl školu řídit místo Ivo Medka.

Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně by měla místo Ladislava Havla vést Danuše Nerudová, v čele Technické univerzity Liberec by měl Miroslav Brzezina vystřídat Zdeňka Kůse. Senát Univerzity Pardubice zvolil rektorem Jiřího Málka, který by měl nastoupit po Miroslavu Ludwigovi. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno navrhla na rektora Aloise Nečase, který by měl nahradit Pavla Suchého.