Stánky připravené pro vánoční trhy na Staroměstském náměstí jsou opuštěné. „Je to škoda, naše výrobky budeme prodávat jen v dílně. Veškerá příprava a čas přišly vniveč. Přes e-shop se vůbec neprodávají,“ sdělili při sklízení svého stánku umělečtí kováři z firmy Kovářství HP, Jiří Hovorka a Ladislav Půlpán. Na trhu byli v pátek jediní.

Pořadatel trhů v centru Prahy, společnost Taiko, vládní rozhodnutí označil za nesprávný a nesystémový krok. „Jsme stále v šoku, cítíme obrovskou beznaděj, cítí jí naši partneři, stánkaři, kteří se na trhy připravovali, vláda je tímto posílá do chudoby. Už nám všem docházejí síly, je to zoufalá situace,“ řekl Libor Votruba, předseda představenstva Taiko.

„Cítíme se jako obětní beránci populistického řešení, které nic neřeší. Čísla nakažených s trhy nemají nic společného. Psychicky to lidi velmi poškozuje, nemoci prožívat alespoň trochu štěstí je velmi smutné, dopadá to na nás na všechny, do budoucna poneseme následky všichni,“ poznamenal Votruba.

Zrušené jsou i trhy na Mariánském náměstí, kde své výrobky ze chráněných dílen měli prodávat lidé z neziskových organizací. Organizace a příprava pár stánků si vyžádala půl milionu korun.

Vedení metropole vládní opaření šokovalo. „Jiné trhy se totiž konat smějí, je to jen otázka definice, vláda zakázala prodej pod širým nebem, v uzavřených obchodech se ale prodávat může, je to plivnutí do tváře všem malým živnostníkům,“ řekl Jan Chabr (TOP 09), radní pro majetek města.

„Chápeme, že nemohou být vánoční trhy s kulturním programem, přímou konzumací, ale myslíme si, že by stálo za zvážení, aby se mohly konat trhy s prodejem vánočního zboží,“ dodal radní.

Podle něj má řada trhovců prodej ve stánku jako svou hlavní obživu. „Dostávají se na hranu existenčního minima, nemají ani prostředky na to, aby stánky rozebrali a odvezli,“ popsal Chabr.

Ušlé miliony

Votruba náklady na přípravu trhů na Staroměstském náměstí a před Palladiem odhaduje na 13 až 14 milionů korun. „Náklady zahrnují mzdy pracovníků, přípravu programu či pojištění. Jen skladování materiálu, který je na Staroměstském náměstí, stojí více než milion korun ročně. Stánky se musí udržovat, na údržbu dáváme téměř dva miliony korun ročně,“ přiblížil Votruba, jehož firma zaplatila také instalaci vánočního stromu a výzdobu na Staroměstském náměstí.

Náklady ale nezahrnují nakoupené zboží či potraviny. Jednotliví trhovci mají s pořadatelem uzavřeny nájemní smlouvy, na jejichž základě dostanou zpět 80 procent z nájemného. Podle Votruby je situace obdobná situace v dalších velkých městech, jako je například Plzeň či České Budějovice.

Stánky má firma v plánu začít sklízet v příštím týdnu. Soudní žalobu proti vládním nařízením bude Taiko zvažovat až jako krajní možnost v případě, že kompenzace nebudou dostatečné.

Vedení Prahy žádá vládu, aby co nejdříve zajistila potřebné kompenzace. Zvažuje také, že potraviny, které se měly na trzích prodávat a podléhají rychlé zkáze, odkoupí prostřednictvím svých příspěvkových organizací.

„Vytvořily by se nějaké balíčky pro zaměstnance škol, pečovatelských domů či bezpečnostních složek. Ale k tomuto kroku se nyní zavázat nemůžeme, nevíme, jaká budou kompenzační opatření. Vláda je musí oznámit co nejdříve,“ vyzval Vít Šimral (Piráti), radní pro školství. Podle Šimrala může městská kasa na tyto účely vyčlenit částku v řádu několika milionů korun.

Pomoc malým producentům a výrobcům nabízí společnost Rohlík.cz. „Pandemická situace je vážná, ale my máme řešení. Nabízíme producentům možnost prodávat u nás. Když se nám ozvou, za tři dny můžeme jejich produkty nabízet,“ oznámila rozvážková firma.