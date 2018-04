Vláda nechce zrušit pokuty pro obce za porušení pravidel ochrany osobních údajů

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Pracovníci pro zadávání dat. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Praha. , Osobní jednání po telefonické dohodě (10,00-12,00) 777604157, na adrese K Žižkovu 1899/8, Praha 9, Vkládání dat do PC, scanování map (znalost kartografie výhodou), nahrávání dat do úložiště, import/export dat mezi databázovými systémy a sofrwarem., Požadavky: vzdělání v oblasti IT, velmi dobrá znalost M. Office, Microsoft Windows, alespoň základy HTML, SQL a ARC GIS Online výhodou. Pracoviště: Wewood s.r.o. - pracoviště, K Žižkovu, č.p. 282, 190 00 Praha 9. Informace: Nataliya Kanchiy, +420 777 604 157.