Nad Bělehradskou ulicí nechá Praha postavit novou lávku pro pěší a cyklisty. Propojí ulice Wenzigova a U Zvonařky. Pokud vše půjde hladce, stavba by mohla začít ve druhé polovině příštího roku, dokončení je plánováno na jaro 2023.

Vizualizace mostu spojující ulice Wenzigova a U Zvonařky. | Foto: Petr Tej

Lávka bude dlouhá 45 metrů a široká 4 metry. Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště je 30 milionů korun bez DPH. „Lávka chodcům a cyklistům doplní přímou vazbu mimo rušné komunikace z Nového Města přes Vinohrady. Při výběru její podoby jsme mysleli na to, aby architektonicky hrála s krásnými schodišti a její konstrukce do nich co nejméně zasahovala a spíše je esteticky doplňovala,“ vysvětlil primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).