Mezi signatáři jsou třeba pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) či Jiří Ptáček (TOP 09), starosta městské části Praha 3. Za developerskou část se podepsal Luděk Sekyra, šéf firmy Sekyra Group, která spolu s Českými drahami prostřednictvím Žižkov Station Development vlastní pozemky. Sekyra se spolu s Central Group a skupinou Penta chystá stavět bytové domy na parcelách v okolí hlavní budovy.

„Podpisem memoranda jednotliví zástupci institucí a dalších společností deklarují svůj zájem na revitalizaci budovy Nákladového nádraží Praha - Žižkov, která je kulturní památkou. Zároveň mají zájem o vznik a rozvoj nového celoměstsky významného veřejného prostoru ve vnitrobloku budovy a na výstavbě městské, převážně rezidenční, zástavby v okolí budovy,“ píše se v tiskové zprávě.

Podle Sekyry díky revitalizaci nádražní budovy a přilehlých skladů vzikne zřejmě největší uzavřený veřejný prostor s přiléhajícím náměstím a parkem v Praze. „Veřejné prostory jsou to nejcennější, co můžeme občanům naší metropole nabídnout, a proto jejich integrace do našich nových městských čtvrtí je a bude naší prioritou,“ uvedl podnikatel. Sekyra Group poskytla také další vizualizace, které ukazují, jak se nákladové nádraží na Žižkově změní. Avšak definitivní podoba ještě – podobně jako termíny – známa není. O budoucnosti rozsáhlého území se totiž mluví od začátku tisíciletí, kdy byl na nádraží ukončen provoz a postupně vlaky přestaly jezdit i na tamní kontejnerová překladiště.

Park bude připojen na Židovské pece

„Věřím, že téměř po deseti letech přesvědčování se podaří realizovat v budově nádraží kulturně-společenské a vzdělávací centrum, které se stane zázemím nové čtvrti Žižkova. Je to důležitý krok nejen pro nové, ale i stávající obyvatele Prahy 3, budova má potenciál stát se významným objektem v rámci celé Prahy,“ dodal místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj Tomáš Mikeska (STAN), podle něhož vznikne rozsáhlý park ve směru od západu na východ ve stopě současného kolejiště. „Na Židovské pece bude kolmě propojen přes ulici Malešickou.“

Jak dlouhodobě požaduje žižkovská radnice, počítá text memoranda se vznikem školského zařízení v severní části. Výstavba je však ze strany magistrátu i Prahy 3 podmíněna tím, že se bude na investici podílet také developer. Sekyra Group totiž v souladu s postojem památkářů může postavit v jižním křídle nebytové komerční prostory i dvoupatrovou nadstavbu pro bydlení.

Mezinárodní význam díky filmovému archivu

Čelní budovu je plánováno využít pro Národní filmový archiv, který do nového sídla přesune odborná pracoviště, knihovnu a Kino NFA Ponrepo. Klasický biograf, který navazuje na tradici založenou podzim roku 1907 kouzelníkem a eskamotérem Viktorem Ponrepem v domě U Modré štiky v Karlově ulici, nyní sídlí v Bartolomějské ulici v centru metropole.

„Národní filmový archiv je instituce národního významu, ale dosah našich činností je mezinárodní. Jsem přesvědčený, že do této lokality přivedeme občany, kteří se zajímají nejen o filmovou kulturu, ale i o širší společenské souvislosti. A tak jako má naše instituce mezinárodní význam, věřím, že ho bude mít i Nákladové nádraží Žižkov,“ řekl po podpisu memoranda Michal Bregant, generální ředitel NFA.

V materiálech pro novináře se dále uvádí: „Pro plánovanou výstavbu cca 12 tisíc bytů na brownfieldu nákladového nádraží zajistí veřejnou dopravu tramvajová trať vedená severně od historické budovy nádraží.“ Avšak na tom, kudy nakonec povedou koleje (a zda se Žižkov dočká i prodloužení připravované linky metra D), zatím shoda mezi jednotlivými subjekty nepanuje.