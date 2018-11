Vítězné náměstí se otevře lidem. Praha má vítězný návrh jeho proměny!

Dlouho očekávaná revitalizace Vítězného náměstí má jasnější obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) v úterý večer vyhlásil výsledky architektonické soutěže na jeho novou podobu. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získává zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip.

„Po Malostranském a Karlově náměstí pokračujeme s potřebnou změnou i na Kulaťáku. S tímto návrhem má Vítězné náměstí šanci stát se jedním z nejreprezentativnějších míst v Praze,“ říká končící pražská primátorka Adriana Krnáčová.

V návrhu tramvajová trať již neprotíná náměstí, ale střed nově objíždí po jeho západní straně (u Evropské ulice). Předpokládané dopravní řešení pojme více aut, než dnes a zároveň jim umožní plynulejší průjezd. Střed se pak stává opravdovým náměstím s univerzálním využitím.

„Těší mě, že se podařilo vybrat takový návrh, který pokračuje v odkazu autora urbanismu Dejvic Antonína Engela a zároveň nabízí více možností využití pro občany. Zejména příjemnější pohyb chodců přes náměstí. Studie mění Vítězné náměstí na zelenější a přívětivější místo, ve kterém budou lidé chtít trávit čas,“ vysvětluje náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Stromy, pítka i vodotrysky

Právě promyšlené umístění stromů bylo porotou hodnoceno velice kladně. Stromy oddělují vozovku od středu náměstí a vytváří tak nerušený prostor pro chodce. Ti se na vzniklé náměstí pohodlně dostanou díky novému výstupu z metra nebo přechodům.

Výrazným prvkem je také centrální monument, který byl i v původních plánech Antonína Engela ve středu náměstí v podobě obelisku. Porotci doporučili podobu monumentu přenechat výtvarné soutěži. Pomník zahraničním vojákům 2. světové války je kvůli nově vedené dopravě přesunutý na severozápadní část náměstí (směrem k Technické ulici). V návrhu nechybí ani pítka, nový mobiliář, okrasné kašny a vodotrysky.

„Antonín Engel Prahu myšlenkově velmi ovlivnil. Ačkoli jeho původní plán nebyl dokončen, dnešní generace urbanistů na něj stále navazují. Kvalitní vítězný návrh je toho dobrým příkladem,“ hodnotí ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Návrh se nyní dopracuje do finální podoby a realizovat by se mohl za pět let. Výše odměn soutěže je stanovena na 3 280 000 Kč. Soutěž vyhlásil IPR Praha v dubnu letošního roku. Celkem přišlo 40 návrhů, ze kterých porota vybrala pět postupujících. Z pěti finalistů poté ve 2. fázi soutěže zvolila vítěze a další dva návrhy ocenila.