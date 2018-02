Vítězka StarDance Veronika odjela do Brazílie. Bude tančit na karnevalu v Riu

Vítězka poslední řady pořadu StarDance Veronika Lálová vyrazila do Ria de Janeira. Svoji smyslnou sambu bude předvádět na místním pouličním karnevalu. Jde o velkolepou událost, na kterou přijíždějí turisté z celého světa. Tanečnice zkouší dokonce několik měsíců.

Vítězka poslední řady oblíbeného televizního pořadu StarDance se věnuje karnevalové sambě už několik let. Nyní vyrazila až do samotného centra tohoto tance Ria de Janeira. Do Brazílie vyjela nejen kvůli karnevalu, který je největší oslavou samby, ale především sbírat nové zkušenosti.

„Přijela jsem do Ria tančit sambu na karneval, ale také trénovat. U nás doma se není od koho učit, tak jsem přijela sbírat další zkušenosti opět sem. Kromě studia samby budu určitě tančit na pouličním karnevale. Ten se koná v celém městě, ale hlavní průvod je na známém místě Sambódromo,“ uvedla Veronika Lálová.

Právě v Sambódromo tančí ty nejlepší tanečnice z celé Brazílie, které se celý rok pečlivě připravují. „Věřím, že i zde načerpám mnoho zajímavých zkušeností a postřehů. Zůstanu tu celý únor, takže bude čas i na odpočinek a načerpání nové energie do další práce,“ doplnila.

Rio patří mezi jedno z nejkrásnějších měst na světě, ale také jedno z nejnebezpečnějších z celé Jižní Ameriky. „Nebudu dělat hrdinku, trochu se obávám, to je jasný. Mám velký respekt, rozhodně na sebe nebudu upozorňovat žádnými šperky. Budu se mít na pozoru. Rodiče se těší už nyní, až se vrátím. Nedivím se, také bych o ně měla strach. Bezpečností situace tam je opravdu špatná,“ vysvětlila tanečnice.

Po příletu ji pozvali dokonce i do brazilské televize. Vyprávěla o tom, jak se k sambě vlastně dostala a samozřejmě nechyběla ani taneční ukázka. „Je to úžasný, česká holka tančí sambu před kamerou v Riu de Janeiru. Neuvěřitelný zážitek,“ potvrdila Veronika. Česká tanečnice stráví v Brazílii celý měsíc a tak bude mít hodně času načerpat spoustu nových postřehů na svá budoucí vystoupení.