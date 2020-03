Vládní opatření, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru, těžce doléhá i na gastronomické služby. V naprosté nejistotě se ocitl i sociální podnik Gule Food Truck, který v pražském Karlíně zaměstnává osoby se zdravotním postižením.

Virus si nevybírá. Sociální podnik s koblížky čekají potíže. | Foto: Facebook Gule Food Truck

„Doufáme, že to co nejdříve skončí. Naši zaměstnanci pracují z domova, řešíme přípravné práce, jako je například potisk kelímků. Jak to bude dál, nevíme. Řešení zatím hledáme, “ řekl vedoucí sociálního podniku Martin Ballaty.