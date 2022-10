Ve Fakultní nemocnici Motol je aktuálně hospitalizováno třicet pacientů s covidem. „Dá se říci, že v nemocnici panuje standardní podzimní situace s běžnými virovými respiračními onemocněními,“ uvedla mluvčí nemocnice Pavlína Danková a připomněla, že chřipková sezona začíná obvykle později, na konci prosince nebo na začátku ledna.

Pro očkování je teď vhodná doba

Správné načasování očkování je důležité především z hlediska ochrany právě v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Zájemci mohou zamířit do očkovacích center nebo přímo ke svým praktickým lékařům. Je přitom vhodné si předem ověřit, zda má lékař k dispozici oba druhy vakcíny.

Družstvo Svatopluk musí zaplatit 18 milionů korun za užívání domů, potvrdil soud

„V ordinaci nabízíme možnost očkování druhou posilující dávkou proti covidové infekci osobám nad šedesát let. Rovněž už očkujeme proti chřipce,“ potvrzuje praktická lékařka Regína Kupsová, která ordinuje na Hájích.

„Očkování proti chřipce je možné podle doporučení lékaře také s očkováním proti covidu, a to i posilující dávkou. Naše ordinace už mají vakcínu k dispozici,“ hlásí společnost MediClinic, která působí v deváté městské části i na dalších místech. Zároveň připomíná, že nejlepší čas pro očkování je ještě před vypuknutím chřipkové vlny, tedy mezi zářím a prosincem.

Hygienici lákají na kampaň

Pražská hygienická stanice se připojila ke kampani Chřipka se nikdy nevzdává, která má připomenout, že jde o virové onemocnění, které není radno podceňovat. Každý rok zasáhne stovky tisíc lidí a má na svědomí v průměru patnáct set životů ročně.

Nejohroženější skupinou jsou senioři nad pětašedesát let a lidé s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami, se sníženou imunitou a s neurologickými nebo svalovými poruchami zhoršujícími dýchání. Chránit by se měli i lidé, kteří by mohli chřipku na ohrožené osoby přenést, tedy příbuzní nebo ošetřující personál. Vyššímu riziku nákazy jsou vystaveni také zdravotničtí pracovníci.