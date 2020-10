V objektech Vinohradské vodárny v Korunní ulici vyroste nové muzeum. Návštěvníci v něm budou moci obdivovat složitou cestu, kterou se voda dostává z řek a nádrží do kohoutků.

Hydropolis Praha počítá se dvěma expozicemi. Jedna bude umístěna přímo uvnitř vodojemu a druhá v jednotlivých patrech novorenesanční vodárenské věže z roku 1882. V posledním patře téže budovy pak bude možné pokochat se výhledem na město.

„Návštěvník se seznámí, jakým způsobem se voda čistí a distribuuje. V současné době je obzvlášť důležité vědět, proč teče z kohoutku,“ uvedl Pavel Válek, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS).

Podle něj je cílem projektu kromě osvěty ve vodohospodářské oblasti seznámit veřejnost s klimatickými změnami. Expozice doplní sál, ve kterém bude možné pořádat nejrůznější akce s kapacitou 250 lidí. Rekonstrukcí projdou i venkovní prostory, na parkovém prostranství s vodními prvky se představí systém kořenové čističky, chybět nebude ani vzdělávací dětské hřiště.

Městu pomůže soukromý investor

Samozřejmostí bude stánek s občerstvením. „Z objektu vznikne vodárenské osvětové centrum. Věž vypadá na první pohled v dobrém stavu, ale celý objekt nutně vyžaduje opravu. Kvůli havarijnímu stavu jsme ji plánovali několik let,“ prozradil Válek.

Projekt si vyžádá investici 200 milionů korun. Kvůli tomu město spojilo síly se soukromým investorem. Polovinu nákladů ponese společnost Veolia a druhou polovinu Praha prostřednictvím městské firmy PVS. Veolia si vezme na starost expozice, PVS zajistí rekonstrukci objektů.

Stavební práce by měly začít do dvou let. V současné chvíli je hotová architektonická studie a finišuje příprava dokumentace pro stavební povolení. „V průběhu příštího roku bychom měli získat potřebná povolení a v tom dalším zahájit stavbu. Dokončena by měla být na jaře 2024,“ líčil Válek.

Nové centrum cílí především na tuzemské turisty a svým vzdělávacím charakterem bude určené především školám a rodinám s dětmi.

„Osm milionů turistů, kteří přijeli do Prahy v loňském roce, tu v následujících třech až pěti letech nebudou. Čím dříve si to uvědomíme a uzpůsobíme se tomu, tím lépe,“ zdůraznil Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), primátorův náměstek pro oblast životního prostředí.

„Hydropolis Praha bude unikátní věcí v rámci středí Evropy, navštěvovaný bude jistě i zahraničními návštěvníky,“ doplnil.