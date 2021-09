Sklízet začal i vinař David Chocholatý, jenž zpracovává hrozny z vinohradu Máchalka na Proseku a z vinohradu pod Pražským hradem. „Hrozny se mohou vyvíjet skvěle, mohou ale ještě přijít kroupy či prudký déšť. Hroznů je hodně, museli jsme nějaké prostříhat. Jak to bude kvalitní a jak to dozraje, záleží na tom, zda v příštích týdnech vydrží teplé počasí. První řádek nám vždy sklidí návštěvníci chodící okolo,“ řekl Chocholatý, jenž vyrábí vína také z mělnické oblasti.

Největší práce na sv. Kláře mají ještě před sebou. „Minulý týden jsme sklízeli na burčák, toho letos bude dostatek,“ ujistila Bičíková. „Každopádně to zatím vypadá, že nebudou červená vína, pršelo a bylo chladněji, cukernatost není na produkci červených vín ideální. Podobně jako loni vyrobíme více růžového a určitě také klaret, což je bílé víno z hroznů rulandského modrého,“ řekla Bičíková. Z části letošní produkce by podle ní mohla vzniknout i šumivá vína.

Místní vína bude možné ochutnat o nadcházejícím víkendu na vinobraní. Začne v pátek 17. září na náměstí Míru a v sobotu se přesune do Grébovky. V pořadí 14. ročník letos proběhne v komornějším pojetí jako vinařské trhy kvůli koronavirové pandemii. Návštěvníci se mohou těšit na 25 vinařských stánků s víny z celé republiky a ze zahraničí, k dobré náladě zahraje cimbálová muzika Limbora ze Slovenska.

„Práce jsme letos měli určitě více. Trochu jsme zápasili s plísní révovou. Když bude slunečno ještě týden, bílá vína by mohla být velmi pěkná,“ řekl Bulánek. Z loňských vybraných šarží také nechal vypálit vínovici. Burčáku ale stočil relativně málo, 800 litrů červeného a podobné množství bílého. Část úrody z vinice v majetku Prahy 2 skončí také pro hoštění významných návštěv na radnici.

„Posledních pět šest let jsme si stěžovali na sucho. Nepamatuji však, že by v Praze v červenci spadlo tolik vody jako letos,“ sdělil správce vinohradu Pavel Bulánek. Letošní vlhké počasí využil především k dosazovaní nových keříků révy. „Ten, kdo dosazoval a nečekal plody, bude letos asi spokojený, roste všechno. Kdo čekal plody, asi tolik nebude, hnije také všechno,“ popsal Bulánek. Přesto je však s hrozny zatím spokojen.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.