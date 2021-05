Věc se za poslední týdny nikam neposunula, licenční termín fotbalového svazu vypršel a klubovému bossovi došla trpělivost. „Upřímně je mi z toho všeho smutno, protože jsem za poslední dva roky ztratil víru v konstruktivní spolupráci s Prahou 3, své aktivity ve fotbale i díky této zkušenosti ukončím a klub prodávám,“ vzkazuje.

„Licenci získat a klub zachránit může pouze ten, kdo má vše ve svých rukou. Tedy vlastní klub a má i svůj stadion. V současné době to může být pouze Praha 3. Nechci to nechat zajít do bodu, kdy Viktorka ztratí licenci a já se budu s městskou částí soudit o způsobené škody. Proto jsem nabídl radnici klub za cenu 25 milionů, což je zlomek z částky, kterou jsem jako majitel klubu do jeho ozdravení za poslední dva roky investoval. Klub je stabilizovaný, funguje a chybí mu jen stadion,“ pokračuje Louda.

Na radnici „trojky“ ale o něčem takovém nechtějí ani slyšet. „Z mého pohledu se tak definitivně ukázalo, jestli mu šlo o fotbal, jak veřejně proklamoval, nebo o lukrativní pozemek, jak vytrvale popíral. Faktem je, že pro něj byl odprodej stadionu vždy jedinou možností a alternativy vytrvale odmítal se slovy, že jen prodej stadionu do jeho rukou fotbal zachrání,“ opětuje „palbu“ František Doseděl, radní pro sport, tělovýchovu a dotační politiku Prahy 3.

„Jsem toho názoru, že kdybychom klub skutečně koupili, porušili bychom tím povinnost řádně hospodařit a spravovat veřejné prostředky ve prospěch daňových poplatníků,“ dodává.

Hrozí škody v řádu 200 milionů korun

Co se nyní může stát? Jestli klub přijde o licenci, nebude smět hrát profesionální soutěž. Řeč je samozřejmě o A týmu dospělých. „Se ztrátou licence se pojí škody v řádu 200 milionů. Automatický sestup do třetí ligy a ztráta všech sponzorů. Všichni hráči se stanou amatéry, nemají profesionální smlouvu a de facto ztrácí hodnotu. Navíc to není jen o A týmu. Staráme se o 400 mládežníků, u kterých automaticky přijdeme o podporu ze strany Národní sportovní agentury,“ přibližuje Louda možné dopady.

Být fanouškem Viktorie Žižkov tak není v posledních letech žádná hitparáda. Nejprve klub málem zkrachoval, poté přišla spása v podobě nového majitele Martina Loudy, ale po měsících nadějí dostali opět ledovou sprchu.

Martin Louda nechce investovat do cizího majetku, Praha 3 nemůže odkoupit klub ani sama zaplatit rekonstrukci stadionu. To jsou naprosto logické argumenty. Jako jediná poražená z toho zatím vychází téměř stodvacetiletá historie klubu…