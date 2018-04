Víkendový masakr v MHD: Opravy značně omezí a změní provoz

Chystáte se během víkendu cestovat po Praze městskou hromadnou dopravou? V tom případě se připravte na výrazné změny, nejspíš obrňte trpělivostí a pozorně sledujte informace dopravního podniku. Opravy a rekonstrukce zavřou stanici Muzeum na lince metra A, důležitou tramvajovou křižovatku v Lazarské ulici a v neděli trať mezi Malovankou a Chotkovými sady.

Z důvodu rekonstrukce bude od soboty 14. dubna 2018 (od zahájení provozu) do neděle 15. dubna 2018 (do ukončení provozu) obousměrně uzavřena stanice metra Muzeum na lince A. Vlaky budou stanicí pouze projíždět.

"Pro výstup do oblasti Václavského náměstí lze využít stanici Můstek. Pro přestup z linky A na linku C doporučujeme vystoupit ve stanici Můstek a dále využít linku B do přestupní stanice Florenc. Pro přestup z linky C na linku A doporučujeme vystoupit ve stanici Florenc a dále využít linku B do přestupní stanice Můstek," radí na svých stránkách dopravní podnik.

Jinak pojedou i tramvaje v centru. Kvůli údržbě tramvajové trati dojde od soboty 14. dubna 2018 (přibližně od 4.30 hodin) do neděle 15. dubna 2018 (přibližně do 0.30 hodin) k částečnému přerušení tramvajového provozu v oblasti křižovatky ulic Spálená a Lazarská. K tomu se v neděli 15. dubna 2018 (přibližně od 4.30 hodin do 18.00 hodin) přidá obousměrné přerušení provozu tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská. Poměrně komplikované změny v dopravě lze najít na webu dopravního podniku.

V neděli 15. dubna 2018 (od 7.30 hodin do 17.00 hodin) navíc dojde k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Malovanka – Brusnice – Chotkovy sady. Linky číslo 22 a 23 budou v úseku Malovanka – Malostranská odkloněny přes zastávky Hládkov, Hradčanskáa Chotkovy sady. Historická linka číslo 41 je v úseku Vozovna Střešovice – Malostranská odkloněna přes zastávky Prašný most, Hradčanská a Chotkovy sady.