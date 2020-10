ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V halách areálu PVA EXPO Praha je čilý ruch. Práce na záložní nemocnici pro pacienty s nemocí covid-19 finišují. „Zítra (v pátek) bude rozmístěno posledních sto postelí. Ve zbylých dvou dnech budeme doplňovat materiál, přístroje a instalovat počítače, které z této skořápky udělají funkční zdravotnický prvek,“ řekl ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Ladislav Šlechta.

„Nyní pracujeme na provozním a hygienickém řádu, ten bude hotový v pátek,“ prozradil Šlechta. Během jeho slov mu za zády procházejí lidé v maskáčích, kteří přenášejí zdravotnický materiál. Tu a tam profrčí s nákladem vysokozdvižný vozík. Na přípravách se podílí na sto vojáků. Materiál armáda naváží už od neděle.

Teplo i v mrazech

Ve vojenských misích v Afghánistánu a Iráku používala každá ze dvou polních nemocnic malý a velký operační sál, JIP a oddělení s 25 lůžky. „Což pro vojenské operace stačilo. Rozdíl nyní není ve schopnostech, ale v kapacitách,“ vysvětlil Šlechta s tím, že potřebnou kapacitu se v Letňanech podařilo rozšířit právě díky zásobám státní správy hmotných rezerv.

Areál na ploše 1,5 hektaru čítá dvě části. V první se nachází zázemí pro personál, administrativa a velín. V druhé pak samotná nemocnice, kde v obřích halách může ležet až 490 pacientů, dalších 10 pak na JIP ve stanech a kontejnerech. Nutno zmínit, že JIP je zde umístěna pouze pro případ, že by se stav některého ze stabilizovaných pacientů zhoršil. Léčeni zde budou pouze lidé, kteří již nejsou v ohrožení života a po negativním testu půjdou domů.

Vojenské stany pak počítají s noclehy pro 120 vojáků, v případě potřeby se jich sem vejde ještě dalších 50. Počet by však měl být dostatečný, jelikož budou pracovat na tři směny po osmi hodinách.

Nikdo se však nemusí obávat, že mu v plechových halách bude zima. „Je tu běžná teplota jako venku, ale budovy se dají temperovat na příjemných 22 stupňů a více,“ objasnil Šlechta.

V jedné z hal stojí kontejnery, které slouží jako lékárny a skladiště materiálu. „Jsou tady i povlečení, pyžama, bačkory a vše, co pacient k pobytu potřebuje,“ řekl Šlechta.

Lékaře dodá armáda

Záložní zařízení je organizačně součástí Nemocnice Na Bulovce, funguje jako jedno z jejích oddělení následné péče. Většinu vybavení a zařízení však dodává armáda se správou hmotných rezerv. „Personál, který tu bude působit je převážně z 6. a 7. polní nemocnice, případně dalších prvků armády,“ řekl Šlechta. V případě aktivace všech 500 lůžek se počítá s tím, že by zde sloužilo až 200 lidí. Z toho by mělo být 25 lékařů, 140 zdravotníků a zbytek by byli sanitáři a další personál.

Ředitel Bulovky Jan Kvaček vyloučil, že by civilní nemocnice měly do Letňan posílat své zdravotníky, jelikož jich bude zapotřebí ve svých nemocnicích. „Všechny ostatní věci a služby s tím spojené, jako například stravování a úklid zajišťuje Bulovka,“ řekl Pražskému deníku Kvaček.

„Rozhodně by se ale nemělo stát, že sem sanitky budou hned v neděli vozit pacienty. Zařízení se bude aktivovat postupně, podle toho, jak poroste potřeba nových lůžek,“ řekl Kvaček.

Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) má počet nakažených kulminovat okolo 7. listopadu. „Zatím jim to poměrně dobře vychází. Může se stát, že do té doby kapacita nemocnic přeteče. Přesně pro tento případ je toto zařízení, aby se uvolnili kapacity pro nové pacienty,“ řekl Kvaček.