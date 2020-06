Vedení metropole od loňského podzimu, kdy Městský soud v Praze definitivně rozhodl, že areál tržnice v Holešovicích patří hlavnímu městu, slibuje proměnu památkově chráněného místa. Jako inspirace slouží například bývalé industriální areály Kødbyen v Kodani nebo Matadero v Madridu. Díky poutavému videu, vizualizacím a nákresům si tak mohou Pražané představit, co všechno tržnice v budoucnu nabídne, jak se zlepší přístup do areálu či kde všude vyrostou stromy a vodní prvky.

Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie: ověřovací ekonomickou studii vypracovalo konsorcium poradenských firem JLL a 4ct; autorem urbanisticko-architektonické studie je kancelář CMC architects Víta Másla.

„Holešovice jsou naše domácí scéna,“ říká Máslo v rozhovoru pro TV architect. Jeho tým totiž stojí například za oceňovaným projektem holešovického pivovaru, který se změnil na bytový a administrativní komplex. Máslo prováděl i rekonstrukci výškové budovy KOVO u Libeňského mostu ze sedmdesátých let minulého století.

„Holešovice byla čtvrť zaostalá, obklopená zdmi, se starými továrnami a uzavřenými areály. Cítili jsme, že se tady budou dít velké věci,“ vzpomínal architekt na konec devadesátých let, kdy CMC architects spolupracovalo i se světovými architekty v čele Frankem O. Gehrym a Joanem Nouvelem.

Holešovická jatka byla shodou okolností už dříve v Máslově studii, jedním z jeho nápadů na oživení bylo, že by tramvajová trať mohla vést skrz areál. Ale také kvůli soudním sporům k realizaci nakonec nedošlo. Nyní sice tramvaj v plánech nefiguruje, ale Praha slibuje velké změny.

Cíl? Vrátit tržnici Pražanům

„Vytyčeného záměru revitalizace Pražské tržnice chceme dosáhnout pomocí urbanistické studie. Ta jasně organizuje provoz areálu, hierarchizuje veřejná prostranství, zachovává industriální charakter místa a zároveň poskytuje atraktivní prostory pro nové využití a nové nájemce tak, aby svou nabídkou oslovili a přilákali širokou škálu návštěvníků,“ uvedl spoluzakladatel studia CMC architects.

„Cílem je naplnit potenciál Pražské tržnice a vrátit ji Pražanům. Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce. Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“ nastínil primátorův náměstek pro oblast financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě), do jehož gesce tržnice v Holešovicích spadá. Na nové vizi pracoval rovněž městský Institut plánování a rozvoje (IPR).

Ověřovací ekonomická studie na základě analýzy současného stavu i historie dala magistrátu podle tiskové zprávy „doporučení vhodného mixu a rozložení aktivit v areálu na základě zkušeností z trhu s komerčními nemovitostmi“. Podle odborníků bude potřeba postupně investovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. Investice se má Praze začít vracet v rámci 13 až 16 let. Zavisí to rovněž na konkrétních struktuře nájemců.

Nová dominanta

Bourat by se mělo – i vzhledem k památkové ochraně – minimálně. Naopak spolu s rekonstrukcí budov a veřejných prostranství plán počítá s výstavbou nové prostorové dominanty a významným přepracováním vstupů do areálu z Holešovic i z Bubenského nábřeží. Vyniknout by díky tomu měly historické sochy. Projekt zahrnuje také umístění dostatečného počtu parkovacích míst. Podle správců Pražské tržnice se navíc lidé nemusejí bát o osud oblíbeného zeleninového trhu a dalších dosud vyhledávaných podniků.

Architekti navíc plánují v areálu kolem 70 nových stromů, k jejichž zavlažování se využije zachycená dešťová voda. „Jako prevence vzniku tepelného ostrova poslouží speciální ochlazovací systém pomocí vody z Vltavy,“ píše magistrát.

Jenže jakkoliv zní tato hudba budoucnosti krásně, jedna věc neladí – koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) musí vyřešit situaci s provozem nevěstince ShowPark. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) během nouzového stavu kvůli infekční nemoci covid-19 dal provozovateli ultimátum a chtěl místo prostitutek ubytovat v holešovickém areálu bezdomovce nakažené koronavirem. Hygienická stanice však toto řešení nedoporučila.

„Výkonné umělkyně“ s rouškami

A „výkonné umělkyně“, jak nazývá své zaměstnankyně ředitel firmy E.R.O.C. Zbyněk Matula, nabíjezí sexuální služby v ShowParku dál – byť s rouškou (či dokonce se štítem) a po pravidelném měření teploty. Podle informací Pražského deníku se provozovatel nevěstince snaží zvrátit loňské soudní rozhodnutí. ShowPark si totiž prostory v Pražské tržnici pronajal od firmy Delta Center, která holešovický areál dříve spravovala, až do roku 2025 s dvacetiletou obcí. A jelikož podle Matuly nyní ShowPark platí nájem městu, chce platnou nájemní smlouvu. Magistrát v čele s Hřibem to považuje za nepřijatelné. Teprve až právní tahanice skončí, může začít miliardová proměna. Například v ShowParku by měly být kanceláře.

„Všichni netrpělivě čekáme na to, až soud definitivně potvrdí, že Showpark musí opustit prostory v Pražské tržnici. Smlouvu mezi Delta Center a SnowParkem město nemůže vypovědět, na což se provozovatel odvolává. Soudní spory okolo Pražské tržnice stojí město spousty času, především by ale Praha už ráda začala nakládat se svým majetkem podle svých představ,“ napsal Pražskému deníku náměstek Vyhnánek, který sní o tom, že Pražané jednou budou na holešovický areál náležitě hrdí.