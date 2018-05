VIDEO: Podívejte jak Zeppelin krouží nad centrem Prahy

Od svého příletu stroj "parkuje" na letišti v Letňanech. Tady je stroj ukotven k mobilní rampě dovezené z Německa. Jeho domovským letištěm je Friedrichshafen nedaleko Bodamského jezera.

Objem trupu, který je naplněn héliem, činí 8425 metrů krychlových. O pohon se stará trojice motorů, každý s výkonem 147 kW. Vzducholoď je určena pro 12 až 14 cestujících a poprvé vzlétla v roce 1997.

Poměrně vtipně zareagoval na vzducholoď organizátor pražské dopravy Ropid. Ten na svém twitterovém účtu informoval, že dopravní prostředky této kategorie pod něj nespadají a běžné jízdné se na ně nevztahuje.

Pro jistotu upozorňujeme, že do systému PID patří pouze metro, tramvaje, autobusy, vlaky, lanovka a přívozy. Vzducholodě zatím integrovány nejsou a jízdenky PID na nich proto neplatí. Ani Lítačka. Ale uznáváme, že by to bylo cool. ?? pic.twitter.com/lt8cE8IETj