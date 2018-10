VIDEO: Jak se vlastně mamba hledá. Odborníci zeleného hada sundali ze stromu

/FOTOGALERIE/ Ne moc snadno se mamba honí, může znít parafráze slavného textu hudební skupiny Olympic. Policisté zveřejnili, jak probíhal páteční odchyt smrtelně jedovatého zeleného hada, po kterém od úterý v Praze marně pátrali. Mamba navzdory odborníkům opustila dům, kde uštkla majitelku.

Po 17. hodině na lince 158 přijal operátor oznámení, že v koruně stromu v zahrádkářské kolonii nedaleko ulice v Bokách I v Hlubočepech byl spatřen zelený had. Paní Jana měla důvodné podezření, že se jedná právě o mambu zelenou. Přece jen tři dny se v médiích neprobíralo skoro nic jiného, zájem o osud afrického plaza předčil i předvolební dění a u někoho také zájem o pornografické weby.

„Žena z toho byla vyděšená,“ řekl její muž David médiím po úspěšném odchytu, který sledovali z okna domku. Na místo vyrazili policisté z místního oddělení Barrandov, z pohotovostní motorizované jednotky i kriminalisté z druhého oddělení.

Jako první však byl připraven na nelehký úkol dlouholetý zaměstnanec Zoo Praha, který pomocí smetáku sundal mambu ze stromu, kde byla omotaná kolem větví. Po bezince se pak doplazila na zem. Vypadala vyčerpaně, je ve zuboženém stavu.

Překvapení herpetologové

Herpetolog Tomáš Bublík pak vybaven rukavicemi na ochranu proti uštknutí nebezpečného hada chytil a umístil do faunaboxu. Celá akce trvala zhruba dvě minuty. Nyní je mamba zelená v bezpečí v teráriu. Avšak není jisté, zda dobrodružství přežije, dokonce i sám Bublík předpokládal, že mamba bude pravděpodobně mrtvá. Odborníky její „útěk“ překvapil. Těžko říct, jak proklouzla z evakuovaného domu. Ven mambu zřejmě nalákalo sluníčko a teplejší počasí.

Celý případ od samého začátku přehledně shrnul Týdeník policie. „K uštknutí došlo v pondělí večer a do suterénního bytu vyrazily dvě záchranářské posádky. Žena byla po resuscitaci převezena do fakultní nemocnice v Motole, kde bylo později také zjištěno, že byla s největší pravděpodobností uštknuta mambou zelenou. Žena proto byla převezena na specializované pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde pracují špičkoví odborníci z oboru toxikologie, kteří se zaměřují právě na intoxikace hadím jedem. Žena byla uvedena do umělého spánku a lékaři nyní čekají, zda u ženy nedošlo k poškození některých orgánů,“ píše web.

Antisérum podle zpráv z nemocnice zabralo, avšak třicetiletá žena zůstává v kritickém stavu. Není proto možné ji vyslechnout a zjistit, zda jsou spekulace o sebevraždě pravdivé či nikoliv. Takřka s jistotou lze tvrdit pouze to, že chov jedovatého hada nebyl veterinární správou povolen. O uštknutí se však policisté dozvěděli až o 24 hodin později, proto rychle jeli do Hlubočep a začali jednat. Do rodinného domu okamžitě vyrazili také strážníci, záchranáři i odborníci přes plazy - zaměstnanec pražské zoo se však akce zúčastnil právě pouze v úterý večer a pak až na samém konci.

Horká voda i hlodavci jako návnada

„V domě byla instalována nádoba s horkou vodou s tím, že by se k ní had mohl dostat a v jejím okolí se pohybovat. To se však do druhého dne, kdy byli přizváni další odborníci z řad herpetologů, nestalo. A protože se hada nepodařilo nikde v domě najít, bylo rozhodnuto o změně postupu. V domě bylo vypnuto topení, aby byla snížena šance, že se had omotá okolo trubek někde ve stupačkách. Byla vytápěna pouze koupelna, kam se odborníci snažili hada nalákat,“ uvádí Týdeník policie s tím, že původní zprávy o instalaci tepelných pastí pravdivé nebyly. Herpetolog v bytě pouze umístil nádobu s hlodavci, na které se pokusil mambu nalákat. V pátek chtěli původně vyšetřovatelé dopřát zelenému hadovi klid, ale pozdě odpoledne se náhodou pohřešovaná mamba zjevila.

Sledovaný případ má ještě dozvuky. Lidé dál zveřejňují vtipy o mambě. Terčem posměchu je také herpetolog Bublík, jenž zeleného živočicha předčasně pohřbil. Facebooková skupina na sbírání víček pro oběti mamby zelené změnila svůj název - Pusťte mambu na svobodu!.