Pacienti mnohdy čekají na transplantaci dlouhou dobu. Když je k dispozici třeba srdce z důvodu něčí smrti, rozběhne se koloběh rychlých příprav. „Když přijde požadavek ze sálu na dodání krevních destiček, obvoláváme dárce z databáze, kteří mají potřebnou krevní skupinu. Často musíme najít takového, který je ochotný do hodiny přijet,“ vysvětluje lékařka Alžběta Bártů a dodává, že situaci jim komplikuje právě to, že je dárců málo.

Samotný odběr připomíná darování plazmy a trvá hodinu nebo hodinu a půl. Záleží na typu separátoru, ale také rychlosti odběru, která dárci vyhovuje. Dárci je při něm odebírána krev, ze které se vyfiltrují krevní destičky a zbytek se mu díky speciálnímu přístroji opět vrátí. „Mám za sebou asi sto padesát odběrů. Chodím přibližně jednou měsíčně. K rozhodnutí mě před lety motivovala snaha pomoci. Pracuji tu, dělám s počítači, a na oddělení chodím denně. Mluvím s lékaři, kteří operují a starají se potom o pacienty a od nich vím, že je to velmi potřebné. Také z toho mám dobrý pocit,“ říká dobrovolný dárce Dušan Papcún s tím, že u zdravého člověka se destičky i plazma velmi rychle sami doplní.

Destičky putují ihned na sál

Člověk, který se chce stát dárcem, může od úterý do čtvrtka přijít do IKEMu, který sídlí v pražské Krči nedaleko Thomayerovy nemocnice, a zaregistrovat se. „Vyplní dotazník, který s ním projdeme, a pak jde na prvotní vyšetření a odběry. Potom už ho máme v databázi a v případě potřeby voláme. Dárce ale může samozřejmě odmítnout, když se mu to zrovna nehodí a nebo mu není dobře,“ upřesňuje lékařka Bártů.

Dárce je často nutné vybírat s ohledem na přijatelnost jejich krevních destiček pro konkrétního příjemce. Odběr destiček se dá naplánovat i den dopředu, ale často jde o akutní potřebu. Pokud má dárce po zavolání čas, přijede do Institutu a vyplní další, už kratší dotazník, který s ním opět projde lékař. Potom následuje samotný odběr.

Specifikem krevních destiček je jejich obtížné skladování. Musí se spotřebovat nejpozději do pár dní po odběru, z toho důvodu je obtížně je uchovávat do zásoby, většinou putují rovnou na sál.

Podmínkou je dobré zdraví

Destičky jsou potřebné při operaci, ale i po ní, k lepšímu a rychlejšímu uzdravení. Podávají se lidem, kteří mají vlastních destiček málo. Většinou jsou to lidé v celkově těžkém zdravotním stavu. Krevní destičky mají v organismu více funkcí, tou hlavní je podíl na zástavě krvácení.

Dárcem se může stát každý zdravý jedinec od osmnácti do pětašedesáti let. Klíčová je ale dostupnost dárce v Praze nebo blízkém okolí, aby se v případě potřeby mohl co nejdříve dostavit k odběru.