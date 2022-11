Původní výpravní budova ve Vysočanech šla zcela k zemi. Vzniklo zde již jedno ostrovní nástupiště, druhé se staví. Odbavovací hala vznikla zapuštěná do terénu. Bude mít i zelenou střechu. Už od září je ve stanici nové nástupiště, přístup k němu je eskalátory, schody i výtahem.

V odbavovací hale je zatím pokladna Českých drah, na pronájem druhého prostoru aktuálně běží soutěž. V hale jsou i fragmenty původního podchodu: historickou dlažbu využila Správa železnic jako obklad laviček, zůstal kamenný portál původního podchodu.

Kromě ostrovního nástupiště vznikne ve Vysočanech ještě krajní a druhé ostrovní nástupiště. Celkem zde bude šest kolejí. Podle Ondřeje Göpferta, náměstka ředitele stavební správy Západ by mělo být hotovo do konce května. Do té doby bude hotov jak hlavní podchod v Paříkově ulici, tak nový propojující Krátkou ulici a ulici bratří Dohalských.

Modernizace úseku z Prahy-Vysočan do Mstětic je aktuálně největší stavbou na pražské železnici. Kvůli stavbě za 4,2 miliardy korun je značně omezen provoz, navíc dochází k řadě mimořádností. „Od změny grafikonu budou opět v provozu všechny tři traťové koleje, což by mělo přinést zásadní zlepšení provozu,“ dodal Göpfert.

Součástí modernizace 15 kilometrů dlouhého úseku je i stavba nové zastávky Praha – Rajská zahrada. Ta je téměř hotová, od prosince ale sloužit nebude. Zpoždění nastalo na straně hlavního města, které dosud nevysoutěžilo firmu, která postaví lávku k metru.

Stavba začala v červnu 2020. Zakázku získalo sdružení vedené společností Subterra. Dalšími členy jsou OHL ŽS, Eurovia a EŽ Praha.