Chlubila se otevřením tunelu. Krnáčovou starostové chválili

/VIDEO/ K čertu jde na obecní úrovni stranická knížka. Ukázala to debata Deníku s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Ačkoli na celostátní úrovni TOP 09 a ODS s hnutím ANO nepečou, v několika pražských městský částech jsou v radě. Místo konstruktivní kritiky se tak včera pražští politici „poplácali“ po ramenech a vedení Prahy poděkovali i za to, co během tříletého funkčního období nezvládlo.

Primátorka Adriana Krnáčová začala kladným hodnocením. „Povedlo se nám vyřešit Opencard, Škodův palác, kde jsme ušetřili bezmála půl miliardy. A pak jsme otevřeli tunel Blanka. Začali jsme rozvíjet veřejný prostor. Rekonstruujeme spodní část Václavského náměstí. Doufám, že to bude příští rok vidět. Začali jsme s rekonstrukcí Výstaviště,“ sypala z rukávu.

Praha může sama přijít s novelou

Postěžovala si však na spolupráci s ministerstvy, která viní z pomalé výstavby, a stavební zákon. „Kdyby některé státní úřady byly vstřícnější, byli bychom dál,“ uvedla Krnáčová k výstavbě dopravních projektů, jako je třeba městský okruh.

Moderátor diskuze a šéfredaktor centrální redakce Deníku Tomáš Skřivánek Krnáčové připomněl, že Praha má zákonodárnou iniciativu, mohla tak sama přijít s novelou stavebních zákonů.

Čertili se kvůli neschopnosti sehnat strážníky

Debata se dále točila kolem programového prohlášení pražské koalice, jež redakce Deníku podrobila revizi. Z té vyplynulo, že vedení magistrátu splnilo víc jak polovinu svého programu. Předmětem sporu se stala bezpečnost, kde se koalice zavázala zvýšit počet městských strážníků, což se ale nedaří. „Dneska sehnat pracovníka na jakoukoli pozici v Praze je těžké,“ hájil neplnění slibu starosta Městské části Praha 11 Petr Jirava (ANO). Zástupce starosty na Praze 9 Tomáš Portlík (ODS) se zastal primátorky, když dle něj koalici Deník v několika bodech křivdí. Nebyl ale schopen tyto body sdělit. „Vysvědčení nakonec stejně udělí voliči,“ uvedl. Sám radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO) přitom uznal, že stav strážníků je zoufalý. „Je to ale padesát na padesát, z poloviny se ten stav naplňovat daří, není to tak, že nic neděláme,“ řekl Deníku.



Co bude, co nebude „Praha bude dokončovat rekonstrukci centrálního parku. Dostali jsme dost dotací na to, abychom to mohli dokončit.“ Petr Jirava (ANO)

„Podařilo se zlevnit kupón MHD na 10 korun za den a vede to k tomu, že narůstá počet cestujících.“ Ondřej Mirovský (Zelení)

„Když jsem přišla na radnici, pozvala jsem všechny developery. Řekla jsem jim, vy nejste zlí, já nejsem zlá. Developeři v současné době chápou, že se musí domluvit s městem a městskými částmi. Jsem ráda, že jsme v tomto stádiu.“ Adriana Krnáčová (ANO)

„Developeři nemají jednat jen s městskými částmi, ale i s lidmi. To je potřeba.“ Pavel Richter (TOP 09)

„Důvod, proč se nestaví? Neumíme vykoupit pozemky. Získat majetková práva k těm pozemkům je nejzásadnější problém.“ Martin Gilar, předseda představenstva Dopravního podniku hl. města Prahy

„Musím pochválit Prahu. Spolupracujeme na základních školách, protože jak všichni víme, máme obrovský problém nárůstu dětí v základních školách. Co se nepodařilo? Trápí nás doprava, čelíme možným budoucím hrozbám. Tady je třeba přidat.“ Tomáš Portlík (ODS)

(v reakci na humanizaci magistrály) „My kroky připravujeme. Některé jsou velice blízko. Kroky, které dneska připravujeme, jsou zaměřeny na prostory náležející k magistrále. Je to důležitá dopravní tepna pro město, musí zůstat.“ Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje

„Systémovější je, aby se volby do kraje a do městských částí oddělily. Je to věc, která by pomohla kultivaci prostředí.“ Ondřej Mirovský (Zelení)

„Já ty starosty mám ráda, protože v některých oblastech mají detailnější pohled.“ Adriana Krnáčová (ANO)

(odpověď na otázku, kdy bude metro pokryto signálem) „A vy myslíte, že wifi a signál zlepší komfort v dopravě?“ Martin Gilar, předseda představenstva Dopravního podniku hl. města Prahy

„Byla bych velmi špatným vedoucím zájezdu, kdybych kritiku nevnímala.“ Adriana Krnáčová (ANO)

„I opozice, kde jsem si našla několik kamarádů, chápe, které potřebné projekty je třeba společně hlasovat.“ Adriana Krnáčová (ANO)