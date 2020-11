Byl pro Vás osobně vražedný útok islamisty ve Vídni překvapivý, nebo mu předcházely nějaké náznaky?

Teze, že šlo o "židovské cíle" se držela hlavně zpočátku, dnes se s ní ale už nepracuje. Je pravda, že útok proběhl v okolí synagogy, ale to byla spíš náhoda. V okolí synagogy je také vyhlášené centrum nočního života - tzv. Bermudský trojúhelník - a pachatel pravděpodobně mířil právě tam. Útok byl překvapující a šokující pro všechny - včetně odborníků na extremismus. Nikdo nic takového ve Vídni nečekal.

Starosta Ludwig prohlásil, že Vídeň zůstává bezpečná. Jaká je ale ve městě po útocích z minulého týdne všeobecná atmosféra? Jsou mezi lidmi cítit obavy z možného opakování teroru?

Starosta dělal svou práci. Myslím si ale, že kdybyste se zeptali většiny Vídeňáků, tak jeho slova potvrdí. Pokud jde o atmosféru, zpočátku to byl, jak jsem říkal, šok. Nyní se už ta rána hojí. Určitě pomohlo, že se nakonec ukázalo, že šlo o útok jedince a ne o organizovanou skupinu. Také se pořád objevují nové příběhy pomoci a solidarity z pondělní noci. O některé z nich se musím podělit, protože to jsou pěkné příběhy.

Sem s nimi…

Tak například hotely v centru zdarma ubytovávaly lidi, kteří se nemohli dostat domů. V Konzerthausu hrál perkusionista Martin Grubiger. Během představení se dozvěděl, co se stalo a vyřešil to tím, že přidával další a další skladby, aby publikum zůstalo uvnitř a nepanikařilo. Až poté řekl divákům, co se děje. V Burgtheatru na konci představení vyšel režisér Martin Kušej s herci na pódium, oznámili divákům, co se děje, pozvali je k sobě na pódium, nalili si víno a diskutovali o terorismu a o umění. Ve Votivkino (stejně jako v řadě dalších kin) se divákům zdarma rozdávala voda a slané tyčky a podle přání diváků se pouštěly další a další filmy až do noci.

Čeští nacionalisté použili hromadnou vraždu jako argument proti migraci. Útočník se sice narodil v Rakousku, mohl ale být příkladem "ztracené druhé generace" přistěhovalců. Vnímáte integraci (většiny) lidí s muslimskými kořeny ve Vídni jako úspěšnou?

Ano, integrace lidí z jiných zemí, včetně těch muslimských, je ve Vídni úspěšná. Nezažíváme tady nepokoje jako ve Francii a nemáme tady vyloučené lokality nebo "no-go" zóny. Rodiče útočníka se do Rakouska přestěhovali ze Severní Makedonie, ale stejně tak byste mohli ukázat na dva Turky a jednoho Palestince, kteří během útoku zachránili život policistovi. Ti byli také z druhé generace.

Předpokládám, že mezi Vašimi přáteli a známými převažují "intelektuálové". Diskutuje tento typ lidí o možných problémech soužití s muslimy? A změnily na tom něco pondělní události?

Obecně nezměnily. A myslím, že si intelektuálové i politici dají velký pozor na to, aby se veřejná diskuse neměnila na základě činu nějakého šílence. Důležité je si uvědomit, že Rakousko - na rozdíl třeba od Česka a řady dalších zemí - je stále ještě silný sociální stát, který aktivně zasahuje do života společnosti a nabízí řadu integračních programů a opatření pro lidi, kteří by se z jakéhokoliv důvodu (přistěhovalecký status, náboženství atd.) mohli ocitnout na okraji společnosti. Tenhle postoj pochopitelně vychází nejen z logiky sociální státu, ale i z křesťanského étosu, který je v rakouské společnosti silně přítomen.