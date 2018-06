Více volebních obvodů v Praze? Pokus nakonec neprošel

Jediný hlas chyběl během čtvrtečního zasedání zastupitelstva k rozdělení Prahy do sedmi volebních obvodů. S návrhem přišel nezávislý zastupitel z klubu TOP 09 Jiří Nouza. Ten jako velkou výhodu rozdělení metropole do více obvodů zmínil možnost kandidatury „lokálně známých osobností“.

Nouzovu iniciativu podpořili všichni zástupci opoziční ODS i koaličního hnutí ANO, přestože primátorka Adriana Krnáčová (ANO) předtím navrhla jediný obvod. Podle Nouzova návrhu se měla Praha rozdělit tak, aby každý obvod měl zhruba 130 tisíc obyvatel a z každého proniklo do zastupitelstva metropole devět lidí.

„Více obvodů dává smysl i s ohledem na příklad z poslanecké sněmovny, která je roztříštěná a nepříliš akceschopná," řekl volební lídr pražské ODS Bohuslav Svoboda. Zastupitel a volební lídr hnutí ANO Patrik Nacher situaci však nevidí tak jednoznačně. „Své výhody má více obvodů i jeden obvod. Takzvané menší strany logicky hájí své zájmy, ale otevřeně to nepřiznávají. Zahalují to do pláště obhájců demokracie. Problematické je i apriorní dělení stran na malé a velké. To je trochu neúcta k voličům," řekl.

Opoziční Piráti a komunisté se shodli se zbytkem vládnoucí koalice, že by rozdělení poškodilo menší strany, kterým by se výrazně zvýšil „volební práh“. Pokus ODS a ANO označili za neférový způsob politického boje a za důkaz skryté koalice ANO a ODS.

Šéf zastupitelů Pirátů Adam Zábranský řekl, že by se jednalo o neférový způsob politického boje. „Existence více volebních obvodů nahrává ANO, ODS, Pirátům a možná i TOP 09. Piráti jsou ale jasně proti tomu," uvedl.

„Je to prasárna, účelové vyšachování menších stran. Volební inženýrství dokazuje žonglování s malými městskými částmi, které se v tom návrhu oproti minulým volbám přilepují k jiným obvodům," tvrdil také například Lukáš Kaucký, šéf zastupitelů ČSSD.

Návrh kritizoval i náměstek primátorky za ČSSD Petr Dolínek: „Například volební obvod od Vinoře po vyšehradskou skálu nemá logiku. V takovém celku žádné lokálně známé osobnosti nenajdete,“ řekl.

Podle Matěje Stropnického ze Strany zelených zmíněné dvě strany neměly odvahu navrhnout změnu obvodů přímo a otevřeně. „Pan Nouza si od toho jistě sliboval příjemné místo např. v nějaké městské firmě,“ tvrdí Stropnický. Nouzův návrh nakonec neprošel díky nejednotnému hlasování klubu TOP 09.