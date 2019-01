/FOTOGALERIE/ Sochu na každé náměstí. Více umění ve veřejném prostoru prosazují jak vedení Prahy, tak i někteří soukromí investoři v rámci developerských projektů. Město zároveň uvažuje, jak lidem prezentovat skutečně hodnotná díla. Tedy nejen ta, která vyvolají hlasitý ohlas Pražanů a vzbudí zájem turistů. V úvahu připadá vznik funkce městského kurátora.

Už předchozí radní schválili program, podle něhož mají na podporu umění putovat celá dvě procenta městských investic. „Teď připravuji na Radu návrh na ustanovení komise, která bude řešit konkrétní náplň programu,“ sdělila nová radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Podle manuálu, který nyní vypracoval pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), by umění na veřejnosti mělo působit víc jako sbírka s uceleným konceptem. To by mělo platit hlavně při realizaci většího počtu děl v rámci rozsáhlých investic, jako je třeba výstavba nové linky metra.

„Je třeba uvažovat o vazbách na okolní prostředí, architekturu, urbanistické, historické i sociální aspekty místa. Navíc už dávno nemusíme lpět na soše v pevné, neproměnlivé formě. Je nutné se otevřít vnímání různorodých podob a projevů současného vizuálního umění,“ vysvětluje kurátorka Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Podle manuálu IPR by se město zároveň nemělo bát odmítat darovaná díla, která nejsou dostatečně kvalitní.

Památník v Praze 6 může být vzorem

Naopak často zmiňovaným pozitivním příkladem z nedávné doby je netradiční památník Maxe van der Stoela v Praze 6. Vytvořil ho výtvarník Dominik Lang ke 40. výročí setkání mluvčího Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem, což byl první případ, kdy významný západní politik v tuzemsku podpořil disidentské hnutí. Pomník vznikl z podnětu nizozemského velvyslanectví.

Impulzy vedoucí k umístění děl na veřejných prostranstvích bývají různé. Ze soutěže vypsané městskou částí Praha 8 vzešel například Památník Operace Anthropoid, připomínající československé parašutisty. Kinetická plastika Bike to Heaven, věnovaná propagátorovi městské cyklistiky Janu Bouchalovi, který zahynul při dopravní nehodě, vznikla na základě veřejné sbírky.

O umění se v poslední době začínají více zajímat developeři, kteří tak chtějí vtisknout svému projektu punc originality.

Černý ozvláštnil Waltrovku

Na vlně trendu se veze hlavně umělec David Černý, který se už na začátku 90. let proslavil tím, že natřel narůžovo známý pražský tank na Smíchově. Nedávno ozvláštnil prostory projektu Waltrovka, který buduje investiční skupina Penta v Jinonicích.

V současné době Černý spolupracuje s developerskou firmou Trigema, pro niž vytvořil plastiku Trifota, stojícího před sídlem Czech Photo Centre v Nových Butovicích. Díla od několika českých a slovenských sochařů jsou zase součástí bytového areálu Nové Chabry v Praze 8.