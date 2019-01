/ANKETA/ Vstáváte ve všední dny po šesté hodině ranní? Pak nepatříte k většině – výsledky nejnovější ankety na stránkách Profesia.cz ukázaly, že většina lidí vstává do práce dříve. Ve srovnání se světem je to brzy, podobně se vstává třeba i na Slovensku.

V Česku se ve srovnání s jinými zeměmi vstává obecně velmi brzy, což dokázala i anketa na Profesia.cz. Více než polovina, tedy 54 procent respondentů uvedlo, že do práce vstávají před 6 hodinou. Mezi 6. a 7. hodinou pak vstává 20 procent lidí, mezi 7. a 8. hodinou 14 procent. Slastného spánku déle než do 8 hodin si dopřává pravidelně 6 procent respondentů. Zbývajících 6 procent lidí pak uvedlo, že si pracovní dobu určují sami, takže do práce nevstávají.

„Velmi nás překvapilo, kolik lidí vstává před šestou hodinou ranní, protože začátek pracovní doby se v posledních letech přesunuje spíše na pozdější hodiny,“ uvádí Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Je ale pravda, že i když se zvláště ve větších městech pracuje často od 8 nebo 9 hodin, řada lidí vstává brzy z jiných důvodů. Jsou to často ti, kteří se potřebují ráno postarat o děti nebo vyvenčit psa. Řada lidí vstává kvůli svým zájmům – jdou si zacvičit nebo zaběhat, projevuje se i nový fenomén, že totiž oželí delší spánek kvůli virtuální zábavě.“

A perlička na závěr – v životopisech úspěšných lidí se často dočteme, že vstávají před šestou ranní a sportují nebo se věnují jiné činnosti, na kterou přes den nezbývá čas. Takže pokud chcete být úspěšní, doporučujeme přivstat si, i když nemusíte.