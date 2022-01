Plány radnic pro letošek: Taxík Maxík, cyklostezky i toaleta na hřbitově

Aby život na náplavkách probíhal bezproblémově, chce se město zaměřit na více na otázku zdejší bezpečnosti. Tu by měly zlepšit nové bezpečnostní kamery. Radní Jan Chabr (TOP 09) potvrdil, že na březích Vltavy občas dochází k bezpečnostním incidentům. Díky kamerám si je bude moci policie lépe ověřovat. „Není ambicí mít detailní monitoring. Tam, kde se shromažďuje velké množství lidí může vzniknout bezpečnostní riziko, při teplých letních nocích jsou na obou březích desetitisíce lidí a monitoring potřeba je,“ vysvětlil Chabr.

Nově má také na náplavkách vzniknout bezalkoholová zóna, konzumaci chce město zakázat od půlnoci do devíti hodin ráno. Návrh ale musí ještě projednat rada hlavního města. Vyhláška, jejíž součástí má být omezení prodeje alkoholu ve večerkách, ale už dříve narazilana odpor občanů i politiků a stále není schválena.

Bary na náplavkách musí zavřít do 22 hodin, kobky do 23 hodin a lodě do půlnoci. „To, co se děje potom, už je věc veřejného prostoru. Je zavřeno, ale stejně je ráno náplavka posetá lahvemi, které není možné zakoupit u nás,“ poznamenal Hoznam.

V souvislosti s bezpečností připomínají správci náplavky také dopravní situaci. Apelují na cyklisty, aby jezdili pomalu a dávali větší pozor na chodce. Pruh uprostřed nábřeží není definován jako cyklostezka, nýbrž cyklotrasa. „Lidé se pohybují v pěší zóně, pruh nelze vyčlenit pouze pro cyklisty. Sázíme na rozum lidí, aby se vzájemně respektovali,“ řekl správce náplavek Dušan Sahula

Další změny

Městská firma Trade Centre Praha (TCP) nyní chystá několik větších investic, jejíž součástí je dokončení síťových rozvodů pro instalaci kamer a pouličních lamp. Tím ale neskončí. Zlepšit plánuje mobiliář i vzhled prostředí. Přidat chce další toalety a lavičky, vybuduje dvě nová mola pro rybáře pro pramice a motorové čluny u vyústění Motolského potoka a u Železničního mostu pod Vyšehradem.

Prokouknout má hlavně smíchovská strana. Na úpravy asi 150 metrů Hořejšího nábřeží mezi Palackého mostem a veslařským klubem Slavia vypsala TCP architektonickou soutěž. Její výsledek bude znám na jaře, s úpravami se však začne nejspíš až příští rok.