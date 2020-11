Spor o téměř sedm milionů korun za gastroprovoz v Řepích se táhne už přes rok. Kvůli tomu nebyla dosud otevřena ve sportovním centru nejen restaurace, ale ani přilehlý hotel se šedesáti lůžky.

Na zářijovém zastupitelstvu, kde se řešilo, zda Geosan vyzvat, aby si nechtěné vybavení odmontoval a odvezl, anebo zda naopak stavební firmě požadovanou částku zaplatit, padala silná slova. „Myslím, že to tady někdo hodně podělal,“ uvedl na adresu vedení městské části Bořek Černovský (Starostové pro Prahu).

„Asi to chceme"

Proti sobě tak stojí nejen radnice a stavební firma, ale také jednotliví zastupitelé a úředníci městské části, když přijde na to, kdo a jakou formou zařízení do kuchyně ve Sportovním centru Řepy objednal. „Výstavbu sportovního centra má na starost odbor územního rozvoje,“ bránila se na zastupitelstvu starostka Jitka Synková (ODS) s tím, že ona toto nemá v gesci.

A zároveň poodhalila, jak městská část loni „v dobré víře“ gastroprovoz převzala. „Asi ho chceme, když ho potřebujeme ke kolaudaci, asi v takové rovině to probíhalo,“ uvedla Synková. Kromě toho, že vybavení kuchyně bylo podmínkou kolaudace, se požadavek Geosanu na uhrazení 6,85 milionu korun opírá o projektovou dokumentaci a také o takzvané změnové listy ke smlouvě o dílo.

„Vybavení gastra je zabudováno v souladu se smlouvou. Rozsah díla určuje projektová dokumentace z června 2018. Její součástí je výkres gastra, součástí je rovněž výkaz výměr, který opět v detailech ukazuje, co má být dodáno,“ argumentuje mimo jiné právník Geosanu Martin Svoboda.

Soutěž nikdo nevypsal

S tím ale nesouhlasí radní Václav Dbalý (ODS): „Vyzvat Geosan, aby si to odvezl, je právně nejčistší. Domnívám se, že Geosan od nás nedostal jedinou písemnou objednávku na dodávku gastrovybavení, takže pokud bychom ho zaplatili, dostaneme se do větších problémů. Nevím, kdo se pod to podepíše, kdo to bude chtít platit.“

Zároveň dodal, že na vybavení za bezmála sedm milionů korun mělo být vypsáno výběrové řízení. Zda se radnice dopustila protiprávního jednání podle svých vyjádření, netuší ani starostka Synková. Na rozdíl od svého stranického kolegy Dbalého ale na zastupitelstvu nepodpořila návrh vyzvat Geosan, aby si údajně neobjednané vybavení odvezl.

Stavební firma už nicméně počítá s tím, že kauzu bude řešit soud. „Společnost Geosan podá proti Městské části Praha 17 žalobu a zváží též podání trestních oznámení na konkrétní představitele městské části pro trestný čin podvodu,“ sdělila Vlasta Končelová, mluvčí Geosan Group.