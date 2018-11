Víc než třicítkou nepojedeš! Kdo zadal falešnou kampaň Zelených na Žižkově?

/FOTOGALERIE/ Snad na každém sloupu v ulicích Prahy 3 visely zelené plakáty s hesly, které měly v lidech ze Žižkova a okolí vytvořit dojem, že jde o kampaň Strany zelených. Autor nebo zadavatel falešných reklamních nosičů a letáků není známý. Zelení se proti tomu ohradili a případem už se zabývá policie.

Tady bydlet (parkovat) nebudeš! Víc než třicítkou nepojedeš! Svého bezdomovce podpoříš! Žižkov zaplavily slogany parodující předvolební program Strany zelených, která spolu s Piráty míří do zastupitelstva třetí pražské městské části pod vedením TOP 09. Vítězné koalici ODS, lidovců a Svobodných naopak hrozí usednutí do opozičních lavic. Starosta Alexander Bellu (ODS) by tak v čele radnice nevydržel dlouho, teprve v červnu nahradil Vladislavu Hujovou (dříve TOP 09). Mimo koalici bude i ANO.

„Sololitové reklamy (berousky) na lampy instalovala najatá skupina lidí s pomocí dodávky, policie několik pachatelů v noci zastavila. Kampaň je vytvořená tak, aby vypadala, že jejím autorem je sama Strana zelených a jejím cílem je zmást veřejnost,“ uvedl v prohlášení na Facebooku regionální volební lídr strany Ondřej Rut a naznačil, že kampaň má narušit probíhající koaliční jednání. „Nechceme spekulovat, kdo za kampaní stojí, ale je zřejmé, že má velkou motivaci k tomu, aby se Zelení do vedení žižkovské radnice nedostali,“ dodal Rut.

Politici, či developeři?

Voliči a sympatizanti Zelených na sociálních sítích spekulují o možném motivu jednak (pravděpodobně) opozičních stran a politických konkurentů, jednak developerů. V Praze 3 má stavební zájmy firma Central Group, se společností Luďka Sekyry udržují Zelení korektní vztahy. Před volbami obdobným způsobem (zejména v Praze 4) bojovala proti Pirátům SPD - Tomio Okamura. SPD také na „trojce“ po říjnovém hlasováním blokovala povolební vyjednávání stížností k soudu. Ovšem Okamurova partaj má mizivou šanci proniknout na žižkovskou radnici.

„Pokud by zadavatelem byla nějaká politická strana, je to na pováženou,“ řekl v rozhovoru pro Pražský deník další zastupitel „poškozené“ strany Matěj Žaloudek. Žaloudek uvedl, že lživé plakáty instalovali brigádníci a objednávka podle faktury vzešla od Michala Veselého. Nejspíš se však jedná o fiktivní jméno. „Ten člověk sháněl před víkendem brigádníky a v pondělí ráno dával do žižkovských skupin na facebooku příspěvky ve smyslu 'Koukněte, ti Zelení se zbláznili',“ vysvětlil Žaloudek.

Mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan agentuře ČTK sdělil, že o kampani žádné informace nemá. Podle policejního mluvčího je nicméně možné, že k nelegálním „výlepům“ policisté v noci na Žižkov skutečně vyjížděli, jen je náročné při množství výjezdů bez konkrétnějších informací zásah dohledat. Zelení se snaží celou kampaň odstranit, avšak kvůli masivnímu rozsahu to nebude snadná práce. „Bohužel si zadavatel ten nepořádek ani neuklidí,“ ulevil si zastupitel Žaloudek.

Kampaň si vybrala to negativní

Někteří uživatelé internetu však pochybují, jestli vlastně viděli na území Prahy 3 kampaň parodující program Strany zelených. Podle pár lidí totiž text na plakátech, které se objevily nyní, pasuje k předvolebním slibům Zelených. „Neřekl bych to tak, tahle kampaň si vybrala jen to negativní,“ reagoval Žaloudek pro Pražský deník.

„Zcela bych se distancoval od sloganu Tady bydlet nebudeš!, to není naše politika. U maximální rychlosti 30 km/hod. Nemá to být primárně proti autům na úkor cyklistů. Snížit počet parkovacích míst se nechystáme, TOP 09 chce naopak přidávat. S pasáží o bezdomovcích bych souhlasil s tím, že víme, že pomoc nejslabším se vyplácí celé společnosti. Snižují se výdaje na ostatní věci, lidé z nižších sociálních vrstev se začleňují, spolupracují, platí daně,“ uzavírá mladý architekt.