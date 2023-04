/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výrazně se změnila podoba části Holešovic před Výstavištěm. U křižovatky ulic Dukelských hrdinů, U Výstaviště a Strojnická zmizela část náspu někdejší buštěhradské tratě – a po více než 130 letech dosloužil také viadukt.

Snesení mostní konstrukce železničního viaduktu před Výstavištěm, který dosloužil. | Video: Milan Holakovský

V rámci modernizace železnice z Prahy na Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha bude v této oblasti vybudována zcela nová estakáda (dopravní těleso na pilířích) i s novou železniční zastávkou Praha-výstaviště. To má být hotovo v roce 2025.

Těžké loučení pro pamětníky

Mezi množstvím lidí, kteří se v sobotu odpoledne přišli podívat (a natočit si), jak jeřáb snesl zhruba 40tunovou mostní konstrukci viaduktu navrženou inženýrem Františkem Prášilem, nakrátko ji usadil do Strojnické ulice, kde byla odstrojena od plechových záštit i dřevěných prvků a naložena na podvalník k odvozu, nechyběl ani zástupce nového vlastníka: generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. „Jde to výborně,“ zhodnotil pro Deník postup prací.

Jinak to, co měla před očima, vnímala 83letá Helena Šmydková, která v sousedství prožila celý život; kolem chodila do školy sama i se svými dětmi, do práce – a poslední dobou také už jen tak na procházku do Stromovky. „Nemám nic proti pokroku, ale je to moje mládí, dospělost i stáří. Tak jenom koukám, jak to padá – a nevím, co na to říct. Co vznikne nově, bude určitě hezké – ale tohle je mi líto,“ svěřila se žena narozená v porodnici na Štvanici, jež celý život strávila nedaleko odsud: dlouho bydlela ve Veletržní ulici, potom v Malířské.

Téměř na dohled od bouraného viaduktu ostatně také vystudovaná matematička uzavřela svoji pracovní kariéru. „Končila jsem v planetáriu,“ upřesnila Deníku. „Nejdřív jsme tam vedli počítačové kurzy pro děti i pro učitele, pak jsem působila v propagaci,“ konstatovala. A jedním dechem připomněla, že věci se neustále mění – avšak ona je teď už ráda, když vše zůstává na svém místě. „Ne když to, co hledám, nenajdu tam, kde jsem byla zvyklá. A pokud jde o počítače, také se už musím ptát syna.“

Jistou lítost nad tím, že mizí památka, kolem níž běhal, pak chodil a posléze se spíše šoural, netají ani její vrstevník Václav. Také on žije v Holešovicích od dětství a se snášenou mostní konstrukcí se přišel rozloučit. „Ano, je to pokrok – ale smutku se neubráním,“ konstatoval.

V muzeu bude železo i kámen

Historický most z roku 1890, který budil obdiv v době konání průmyslové výstavy v roce 1891, se stane součástí muzejní expozice u Masarykova nádraží, kam byl o víkendu převezen do bývalého lokomotivního depa. Právě tam se technické muzeum v roce 2028 – ke 120 výročí vzniku Československa i k oslavě vlastního jubilea – chystá otevřít muzeum železnice a elektrotechniky.

Drážní dopravu budou reprezentovat nejen rozmanitá kolejová vozidla včetně parních lokomotiv, ale nebudou chybět ani další technické prvky železnice a její zařízení. Jednou z dominant muzejní haly se má stát právě holešovický viadukt, přičemž návštěvníci nebudou obdivovat jen nýtovanou mostní konstrukci. Přenesena bude celá stavba včetně kamenných zdí, které je tudíž potřebné rozebírat velmi opatrně a mapovat polohu každého prvku. Podle předpokladů to zabere asi týden.

Místo, kde stával viadukt, je nyní uzavřeno pro veškerou dopravu. Tramvaje mezi zastávkami Výstaviště a Strossmayerovo náměstí nepojedou do úterý 25. dubna, s návratem automobilového provozu se počítá v polovině května. Chodci mohou pohodlně projít opodál – v místě, kde se ještě přednedávnem tyčil mohutný násep.