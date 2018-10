Vezete dítě do školy? Parkujte jen chvíli, jinak vám hrozí pokuta

Označení K+R vychází z anglického pojmenování Kiss and Ride, tedy polib a jeď. Před pražskými školami jsou vyhrazeny desítky takových stání.

„Smyslem je vytvořit bezpečné místo pro zastavení tam, kde je zvýšený pohyb lidí, u škol především dětí, tak aby všichni věděli, kde mohou se zastavujícími vozidly počítat. Má se tím vytvořit potřebný prostor pro krátké zastavení, určené k nastoupení nebo vystoupení spolucestujících,“ popsala mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Jenže mnozí řidiči podle Besipu nevědí, jak tato stání využít. „Rodiče chtějí doprovodit své dítě až do třídy a zablokují třeba jedno ze dvou takto vyhrazených míst na delší dobu. Často na deset i patnáct minut. Tím ovšem blokují místo ostatním rodičům a zcela popírají smysl místa,“ vysvětlila Olga Boučková z oddělení Besip TSK. Doplnila, že u škol potřebují během velmi krátké doby, zpravidla v rozmezí od 7.30 do 7.50, zastavit desítky rodičů.

„Pak je opravdu třeba dítě pouze nechat v klidu bezpečně vystoupit a neprodleně odjet a udělat místo dalším,“ zdůraznila Boučková. Pokud rodiče chtějí dítě do školy doprovodit, musejí zaparkovat jinde.

Parkování na přechodu

Podobné zkušenosti mají rovněž strážníci městské policie. „Rodiče pravidla užívání parkovišť K+R před školami v naprosté většině nedodržují. Buď je neznají, nebo se chovají bezohledně k ostatním,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Před začátkem vyučování podle jejího vyjádření parkují na chodníku, ve druhých řadách a dokonce i na přechodech pro chodce.

„Někteří i čekají, až jim potomek zamává z okna. Ti další, kteří přijíždějí, pak blokují komunikaci. Někteří zastaví přímo v křižovatce a vypustí dítě do provozu,“ doplnila Seifertová.

Pokuta až dva tisíce

Zmínila, že strážníci se snaží v rámci personálních možností tyto situace řešit. Nenechávají řidiče zastavit na místě, kde by se dopustili přestupku, případně s nimi incidenty rovnou řeší.

Stání označená zkratkou K+R bývají dle Liškové doplněna tabulkou, kde je uvedeno, po jakou maximální dobu smí řidič na místě parkovat. Nejčastěji jde o 3 nebo 5 minut. Za překročení této doby hrozí řidiči pokuta do dvou tisíc korun na místě a ještě o pětistovku více ve správním řízení. „Tuto pokutu přitom může udělit nejen státní policista, ale i strážník městské policie,“ podotkla Lišková.

Pěšky do školy

Na to, že stále více dětí do školy nechodí pěšky, ale vozí je rodiče, upozornila zhruba před měsícem organizace Pražské matky v rámci kampaně Pěšky do školy.

Pokusem o změnu tohoto trendu je stejnojmenný projekt, do nějž se zapojilo 14 pražských škol. Ředitelé určili den, kdy by měly všechny děti přijít pěšky. Žáci pak z tohoto zážitku zpracovali reportáže, které organizace zařadila do soutěže o ceny.