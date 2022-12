V letošních podzimních měsících se restaurátoři věnovali opravě ochozu včetně zábradlí. To nejtěžší ale teprve přijde. Na jaro je naplánován průzkum pláště z vysokozdvižné plošiny a v budoucnu proběhne generální rekonstrukce vrchního pláště věže včetně kompletní výměny některých kamenů, střechy, rozvodů a části maleb. Akce potrvá čtyři roky.

„Máme vysoutěženou firmu, která provádí stavebně historický průzkum, ten potrvá zhruba rok a půl. Paralelně proběhne i takzvaná fotogrammetrie, tedy důkladná analýza kamene a odhad stáří materiálu,“ sdělil vedoucí správy památkových objektů z Prague City Tourism Petr Kotalík.

Věž strážící Karlův most potřebuje opravu za stamiliony.Zdroj: Prague City Tourism

Finální náklady se budou odvíjet právě od závěrů restaurátorského výzkumu, a tedy i počtu kamenů, které bude třeba restaurovat.

Práce probíhajíve spolupráci a koordinaci s odborníky napříč obory a z Národního památkového ústavu (NPÚ). Nově také vznikla odborná komise, která bude na rekonstrukci dohlížet. Její členové jsou zástupci Prague City Tourism, odboru památkové péče, pražského odboru hospodaření s majetkem a NPÚ.

Odborníci opravu plánovali posledních několik let. Správci věže prováděli jednou ročně pravidelné kontroly pláště, aby vytipovali a zajistili místa, která mohou být především vlivem počasí a teplot poškozená.

„V první části revitalizace věže bylo korodující zábradlí, které poškozovalo parapet, odstraněno z kamenného bloku a přemístěno do lepší pozice. Následně byly zajištěny prasklé kamenné bloky – a to tak, že poškozené části byly očištěny a zajištěny nerezovými výztužemi. Odpadlé části byly přilepeny s cílem zachovat co nejvíce autentického materiálu,“ shrnul opravy kurátor pražských věží Karel Kučera.

Podle předsedy představenstva Prague City Tourism Františka Cipra vyžaduje náročnost úprav a delikátnost materiálu speciální přístup a trpělivost. „Renovace této národní kulturní památky v takové míře je historicky první od postavení věže ve 14. století,“ dodal František Cipra.

Věž, která se poprvé otevřela v roce 1380, je složená z pískovcových kvádrů pocházejících z různých dob. K vidění jsou zde středověké kameny z lomu u Záp, ale i z Petřína. Pro pískovcový materiál se rozhodl stavitel a autor věže Petr Parléř, který věž postavil na pokyn krále Karla IV.

Opravu potřebovala za uplynulých sedm století hned několikrát. Poničená byla během třicetileté války a následně v roce 1848 během revolučních bojů. Krátce poté prošla věž první rozsáhlou opravou pod vedením českého restaurátora Josefa Mockera.

Ve 20. století památka přišla o původní gotické sochy, které jsou nyní v úschově lapidária Národního muzea Praha. Místo nich se na věži nejdříve objevily betonové a později pískovcové napodobeniny.

V interiéru věže je k vidění stálá expozice o její historii. Návštěvníci zde mají mimo jiné možnost zhlédnout film s názvem Karlův most – paprsek staletími.