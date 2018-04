Veverčata, zajíčci i myšice. Záchrannou stanici čeká s příchodem jara plno práce

Pražané jsou nadšení. Přišlo jaro. Pro Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijících živočichů to ale znamená pěkný „záhul“. S teplem začíná i sezóna mláďat. V tomto týdnu se v záchranné stanici zotavuje dokonce 53 mláďat nejrůznějších zvířat. Prozatímní domov tu tak mají veverčátka, malé hrdličky a přes 20 zajíčků.

Záchranná stanice aktuálně pečuje o rozmanité druhy zvířecích mláďat. Například o 15 vevarčat. Čtyři z nich přišly o hnízdo při kácení stromu. Jelikož je ale lidé nalezli až po dvou dnech, nebyla už šance mladé veverky vrátit k jejich matce.

„U veverčátek platí to, že jestli za vámi běhají, potřebují nutně lidskou pomoc. Dělají to pouze osiřelá či ztracená mláďata. Činí tak proto, že jsou hladová. Prosíme, neodhánějte je, ale zavolejte co nejrychleji do záchranné stanice,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Malé myšice i zajíčci

Zvířecí záchranáři se také starají o dvě malé myšice, které musí opatrně krmit injekční stříkačkou. Mezi přijatými mláďaty pak nechybí ani ptáčata. V jinonické záchranné stanici tak aktuálně bydlí osm malých hrdliček. Nejvíce mláďat ale tvoří mladí zajíčci, kterých je rekordních 26.

„Mláďata zajíců se k nám bohužel dostávají velmi často zbytečně. Ne každý bohužel ví, že zajíčci patří mezi odkládací typ mláďat. Proto je normální, když u nich matka není,“ popsala Fišerová. Zajíčci se rodí vyvinutí. Mají hned od narození srst a otevřené oči.

Jelikož tito ušáci nebudují nory, mláďata se ukrývají v trávě. Zaječice je krmí pouze jednou či dvakrát. Vždy jen v noci. Proto je normální, pokud naleznete tohoto savce v trávě a nikdo u něj není. Je to normální i ve městech, zajíci dnes běžně žijí na sídlištích.

„Těmto zvířatům jsme, my lidé, zničili původní prostředí, kde žili. V lánech řepky moc prostoru k životu nemají. Malí zajíci potřebují lidskou pomoc pouze tehdy, pokud cíleně běhají za lidmi či psy. A to dělají pouze tehdy, pokud jsou velmi hladoví a znamená to, že se něco stalo jejich matce, nebo pokud jsou zranění,“ upozornila mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Vzorná matka

Před pár týdny záchranná stanice přijala také dvě muflončata. Jedno dostalo jméno Ťuffy a druhé Suffátko. Oběma muflonkám je již měsíc. Už začínají okusovat trávu, kterou vymění za mateřské mléko. Pokud se divíte zvláštnímu jménu Suffátko, mládě zvířecí záchranáři vtipně pojmenovali po jeho muflončí mamince.

„Suffy je ta nejlepší mufloní matka, kterou jsme měli možnost poznat. Nejen, že se vzorně stará o své vlastní mládě, ale přibrala do své rodiny i Ťuffy. Trpělivě snášela její bečení, když Ťuffy nechtěla být muflonem a chtěla běhat stále za svou lidskou maminkou. Dnes už jsou všechny tři spolu a spokojené,“ dodala Fišerová.

Pokud venku objevíte mládě divoké zvířete, nepanikařte. Ze všeho nejdříve zavolejte na číslo záchranné stanice 773772771. „Neodnášejte mládě domů dříve, než se o tom poradíte se zvířecím záchranářem na telefonu. Pouze mláďata postižená nějakou tragédií jako je úmrtí rodiče, zničení hnízda či útok predátora potřebují naši pomoc. Ta, která své rodiče mají a jsou ve svém přirozeném prostředí, i když jde o město, naši pomoc nepotřebují a jakýkoliv zásah do jejich života je pro ně škodlivý,“ uzavřela mluvčí Lesů hl. m. Prahy.