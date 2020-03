„O děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo jsou příslušníky ozbrojených sil, pedagogickými či nepedagogickými pracovníky určeného školského zařízení, se budou starat v MŠ Kytlická a MŠ U Nové školy,“ oznámil radní pro školství Prahy 9 Zdeněk Davídek (TOP 09/STAN).

V těchto dvou zařízeních budou třídy nejvýše po 15 dětech. Kdo by chtěl nabídky deváté městské části využít, může se obrátit rovnou na ředitelky zmíněných dvou zařízení.

Město zjišťuje zájem

Stejně jako Praha 9 by mělo postupovat i hlavní město. „Vláda sdělila, že školská zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let musí kraje zřídit v případě potřeby,“ řekl Pražskému deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Aktuálně proto zjišťujeme u složek IZS a zdravotníků, zda mají takové požadavky,“ dodal Hofman.

Kde je ještě otevřeno?

Praha 3 - omezený provoz

Praha 4 - bez omezení

Praha 5, 7, 9, 12 a 14 - pouze pro děti vybraných profesí

Praha 21 - omezený provoz

Zdroj: jednotlivé MČ, stav k 16. 3. 18.00

Rodičům, kteří v současné době nemohou čerpat dovolenou, vyšly vstříc třeba i Praha 5 a 14. „Vzhledem k tomu, že na území Prahy 5 sídlí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce, rozhodl krizový štáb, že mateřské školy a jesle budou do odvolání fungovat v nouzovém režimu,“ rozhodla radnice páté městské části. „Zabezpečí tak hlídání dětí jen pro rodiče, kteří zajišťují krizovou infrastrukturu státu a rodiče samoživitele,“ vysvětlilo vedení zdejší radnice.

Ten samý model zvolili na Praze 7 a 12.

Na stole jsou i dětské skupiny

O podobném řešení uvažují i ty městské části, které už svá zařízení uzavřely. V pondělí se mezi ně zařadila Praha 2 a 10. „Uvědomujeme si, jak je pro spoustu rodičů nesmírně náročné v těchto dnech skloubit zaměstnání a péči o rodinu. Na druhou stranu ale cítíme obrovskou odpovědnost za zdraví zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s rodiči a jejich příbuznými,“ řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).

Doplnila, že úřad uvažuje o otevření dětské skupiny pro zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací, lékařů a dalších klíčových profesí. Otevření několika tříd zvažují také Praha 6, 10 a 11.

Čtyřka pokryje i letní prázdniny

V rámci celé metropole je výjimkou Praha 4. „Všechny naše mateřské školy jsou v provozu a zatím žádné omezení nechystáme,“ potvrdil Pražskému deníku mluvčí čtvrté městské části Jiří Bigas.

Radnice dále počítá s tím, že v omezené míře pokryje i celé letní prázdniny. Původně měly být školky otevřené jen v červenci. Celkem jich je na území městské části 23.