Hlasité výbuchy a záblesky světla spojené s celoplošnými novoročními oslavami podle některých chovatelů děsí čtyřnohé i opeřené miláčky. Po zbytek roku je možné pyrotechniku používat jen na vyhrazených místech.

Pražané si stěžují, že rachejtle a ohňostroje znamenají pro zvířata zbytečný stres, který jim poškozuje zdraví, ptáky může dokonce stát život. Ke kritičtějšímu náhledu na pyrotechniku se přidávají i někteří politici. Primátor Prahy Zdeněk Hřib prohlásil, že pro příští rok zvažuje metropole tichý ohňostroj nebo jeho nahrazení světelnou show zprostředkovanou drony, která by byla příznivější i pro stav pražského ovzduší.

Během oslav silvestrovské noci a na Nový rok bylo útulku v Troji nahlášeno 37 nalezených psů. Po majiteli začali ošetřovatelé pátrat ihned. Do útulku tak bylo nakonec přijato „pouze“ 18 zvířat. Pro 13 dalších si majitelé přijeli během několika hodin.

„Právě perfektní práce ošetřovatelů stála za tím, že i přes chybějící řádné označení některých zvířat se je díky popisu podařilo dohledat v systému, takže si pro ně majitelé přijeli rovnou na místo nálezu,“ vysvětluje Irena Seifertová, mluvčí pražské městské policie, pod kterou trojský útulek spadá.

Majitelé i nálezci psů také čím dál častěji sdílejí fotografie ztracených zvířat na sociálních sítích, kde se rychle dostanou k velkému počtu lidí.

Přibylo nechtěných štěňat

V roce 2018 městská policie přijala do svých útulků v Troji a Měcholupech celkem 3046 zvířat, v 99 procentech případů se jednalo o psy. Z tohoto počtu jich bylo 2622 buď vráceno původním majitelům, nebo jim byla nalezena náhradní péče.

Zvířata v útulcích

Útulek a odchytová služba Troja a Měcholupy:

2018 - 3046

2017 - 3211

2016 - 3593

Celkem za uplynulých 25 let (1993-2018) bylo do útulků přijato 87 523 zvířat, z toho jich bylo 86 692 vráceno majitelům či předáno do náhradní péče.

Pracovníci útulku řeší v poslední době méně případů ztracených psů. Ve srovnání s předchozími roky byl ale konec roku 2018 naopak nejnáročnější na počet odložených zvířat, nejčastěji se jednalo o nechtěná štěňata. Trojský útulek proto již otvírá své brány zájemcům o adopci odložených domácích mazlíčků.

Další nápor nových obyvatel, tentokrát neuvážených vánočních dárků, očekávají zaměstnanci do dvou měsíců. „V útulcích se začne projevovat nejdříve v únoru, až se děti domácích mazlíčků nabaží a uvědomí si každodenní povinnosti spojené s jejich péčí,“ dodává Seifertová.

Na Vánoce během dnů otevřených dveří přineslo 15 tisíc Pražanů do útulku v Troji více než 8 tun krmiva. Kromě něj lidé darovali také obojky, misky, hračky a deky, které pokryjí potřeby útulku na tři čtvrtiny roku.

Vybraných 26 tisíc korun bude použito na vybavení veterinární ordinace a dalších prostor. „Za projevenou pomoc velmi děkujeme a vážíme si jí,“ řekl ředitel městské policie Eduard Šuster. „Nejen díky ní pak můžeme péči a starost o zvířata stále zlepšovat,“ vzkázal dárcům.