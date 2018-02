Většina pražských starostů chce v podzimních volbách obhájit funkce

Většina pražských starostů chce v podzimních volbách obhájit své funkce. O znovuzvolení usiluje i primátorka Adriana Krnáčová, která uvedla, že od kolegů cítí podporu pro svou kandidaturu.

Funkce chtějí obhájit i starostové za TOP 09 (Oldřich Lomecký a Vladislava Hujová). „Jedná se především o dokončení revitalizace panelových domů, opravy Kostnického náměstí, náměstí Barikád, parku před Viktorkou Žižkov, výstavbu školky v ulici Buková a další investice do škol," řekla starostka Prahy 3 Hujová.

Někteří zatím vyčkávají

Starosta Petr Štěpánek (Zelení) či starosta Prahy 10 za ČSSD Vladimír Novák chtějí také pokračovat. Naopak Novákův stranický kolega starosta Prahy 8 Roman Petrus už o funkci znovu usilovat nebude.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová zase čeká na vyjádření podpory z ODS. „Nejprve se o tom pobavím s členskou základnou. Termíny primárek zatím nemáme stanoveny, takže mám čas na přemýšlení," uvedla Černochová. O tom, zda bude mandát obhajovat, zatím není rozhodnut ani Petr Jirava za Prahy 11.

V „dresu" jiné strany

Funkci chce obhájit i starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který do voleb vstupuje pod hlavičkou nové strany Praha Sobě. „Rád budu v čele kandidátky. V Praze 7 roste počet obyvatel a je třeba držet krok a budovat stále nové kapacity ve školkách a školách. A to náš tým umí. Stejně tak je třeba dokončit projekty na sázení stromů do ulic a udržet tempo zlepšování služeb pro seniory," uvedl Čižinský.