Většina bytů hlavního města je pronajatá. Chystá se přestavba hotelu na Opatově

Praha v současné době eviduje na svém území zhruba 700 tisíc bytových jednotek. Z toho 94 procent, tedy 658 tisíc bytů, je v soukromém vlastnictví. Další čtyři procenta, tedy 35 tisíc bytů, je svěřeno městským částem a jedno procento, asi 7 tisíc bytů, spravuje hlavní město. U těchto bytů hlavní město neuvažuje o prodeji, nejsou tedy zařazeny do privatizace. Většina z nich je pronajatá a město připravuje rekonstrukci a výstavbu dalších.

Metropole v současné době obnovuje bytovou výstavbu. Jde především o vybudování hybridního bydlení na Černém Mostě, kde vznikne 182 nových bytů, a stavbu bytových domů v Horních Počernicích s 310 novými bytovými jednotkami.

V přípravě jsou také další projekty, jako je budování dalších 280 bytových jednotek a rekonstrukce hotelového domu na Opatově, kterou město získá dalších zhruba 325 nových bytů. Celkem tak hlavní město do tří let vybuduje 1097 nových bytů.

Pronájem jen po rekonstrukci

„Obnovujeme bytovou výstavbu, která stagnovala patnáct let. Do tří let hlavní město vybuduje téměř 1100 nových bytů,“ shrnul radní Radek Lacko.

V současné době hlavní město eviduje 60 volných bytů, z toho je 16 malometrážních a 37 v opravách. Praha totiž pronajímá byty výhradně zrekonstruované. Pravidelně se také provádí analýza bytového fondu a způsobu jeho využití, například z pohledu uvolněných bytů, průběhu jejich oprav a rekonstrukce, nabídek konkrétnímu žadateli až po počty uzavřených nájemních smluv.

„Prakticky všechny byty ve vlastnictví hlavního města jsou pronajaté. Máme k dispozici dalších osm vyklizených domů o jednom až třech malometrážních bytech, které vyžadují komplexní rekonstrukci. Jednáme o jejich dalším využití, zejména pro sociální a zdravotní péči.

Ve vlastnictví města je taktéž vyklizený původně hotelový dům na Opatově. Aktuálně jednáme o jeho kompletní přestavbě na bytový dům. Na základě studií by zde mohlo vzniknout až 325 bytů,“ uvedl radní Radek Lacko.

Přesně daná pravidla

V rámci uvedeného počtu Praha realizuje svoji bytovou politiku, přičemž často supluje roli městských části, které svůj svěřený bytový fond zprivatizovaly. Proto má schválená „Pravidla“ pronájmu bytů, vystihující podmínky a kritéria přesně vymezeného okruhu žadatelů.

Jsou to například zdravotně hendikepovaní, senioři, osoby v sociální tísni, vybrané profese, ale u vybraných bytů, např. v centru nebo malometrážních, je možnost je pronajmout formou výběrového řízení.

Praha zřídila Fond rozvoje dostupného bydlení, kam plynou finanční částky získané prodejem bytového fondu. Z prostředků Fondu jsou realizovány projekty na výstavbu bytů, domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, ale i na rekonstrukce stávajícího bytového fondu. Uvedené investice jsou nejenom do objektů ve vlastnictví hlavního města, ale i městských částí.