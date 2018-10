Větší komfort pro návštěvníky zoo. Za bazénem lachtanů budou nové toalety

V blízkosti hlavního vchodu do pražské zoologické zahrady budou nově velkokapacitní návštěvnické toalety. Celkové náklady na přestavbu starých šaten zaměstnanců na hygienické zázemí jsou 14 milionů korun. Uvolnění peněz na přestavbu schválili pražští radní.

Toalety budou za bazénem lachtanů a pavilonem tučňáků. "Jde o to udělat velké hygienické zázemí poblíž hlavního vchodu, protože návštěvníků je pořád více. Ještě tam je ohled na školy a skupiny zejména s dětmi," řekl ředitel zoo Miroslav Bobek, podle kterého by mělo být na novou sezonu vše hotové.

Tematicky bude uzpůsobena i fasáda budovy, na které bude umístěna nová expozice. "Tam bude zajímavé to, že tam bude zvnějšku expozice koprolitů, to znamená zkamenělého trusu, a replik skutečného trusu zvířat," řekl.

Investice do infrastruktury, která slouží návštěvníkům, je podle ředitele zoo nutné dělat pořád. "Teď se třeba předělávají chodníky, budeme muset předělávat prostor obory, stánky a restauraci," dodal.

Zoo Praha patří mezi nejnavštěvovanější místa v Praze. Od roku 2005 každý rok návštěvnost překračuje hranici jednoho milionu. Loni ji navštívilo 1 445 126 lidí, což byl druhý nejlepší výsledek za dobu její existence. Víc lidí do pražské zoo přišlo jen v roce 2016. Letos do 29. srpna do zoologické zahrady přišlo 1 065 476 návštěvníků.