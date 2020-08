Válečný veterán Luboš Rous utrpěl loni v říjnu těžký úraz. Milovník motorek dostal v zatáčce při soukromé jízdě smyk zadního kola. „S nikým jsem se nestřetl, bohužel jsem pouze špatně spadl,“ vypráví někdejší velitel 2. technického roje 241. dopravní letky.

Při pádu z motorky si bohužel poškodil míchu v oblasti hrudní páteře. I když jej lékaři okamžitě operovali, ocitl se ze dne na den na invalidním vozíčku.

Na vojenském letišti ve Kbelích sloužil 25 let. Jako kapitán měl na starost údržbu letadel, zabezpečoval také přepravu ústavních činitelů. Nyní se zdálo, že je se vším konec. „Krátce po nehodě za mnou přišli do nemocnice kolegové. Řekli mi, že pokud budu schopen, rádi mě přivítají opět ve svých řadách. Velmi mi to psychicky pomohlo,“ líčí Rous.

Po třech měsících, kdy byl upoután na lůžko, jej čekala rehabilitace. „Bylo to velmi bolestivé, ztratil jsem veškerou fyzickou sílu, cvičit jsem začínal úplně od začátku,“ popisuje bývalý voják.

Statečnost mu však rozhodně nechyběla. „Mám velkou chuť do života a nechtěl bych zůstat nikomu na obtíž někde v ústavu. Měl jsem obrovskou motivaci vrátit se k rodině,“ říká otec dvou dětí.

Bude sloužit v civilu

Za přispění Nadačního fondu REGI Base I., jenž se stará o válečné veterány, hasiče a policisty, se mu nakonec podařilo vrátit se zpět ke své celoživotní lásce - letadlům.

Tentokrát však na pozici civilního zaměstnance. „Na starosti budu mít dokumentaci, objednávání náhradních dílů či plánování revizí. Letadla mě provázejí celý život, vyučil jsem se ve Vodochodech,“ říká někdejší veterán z Bosny.

„Vím, že to nebude jednoduché. Osmihodinová pracovní doba je pro sezení na vozíku dlouhá, budu si muset dělat přestávky. Pokud to nepůjde, budu muset mít zkrácenou pracovní dobu,“ líčí.

Aby mohl novou pracovní nabídku přijmout, potřeboval k dennodenním cestám do zaměstnání speciálně upravený automobil. Ten si však dovolit nemohl.

S tím mu letos v dubnu pomohl právě Nadační fond REGI Base I. „Během rehabilitace jsme dostali žádost o doplatek na speciální rehabilitační vozík, který pojišťovna neproplácí. Druhým přáním pak byl nový vůz, který by zvládl sám ovládat, včetně nastoupení a naložení vozíku,“ popisuje zakladatel fondu Hynek Čech.

„Možná i díky tomuto příběhu armáda usoudila, že není správné se zbavit vojáka po úraze s 25 lety praxe,“ soudí Čech.

Za pomoci tlačítek

Speciálně upravené vozidlo SEAT Alhambra za 670 tisíc korun dokáže Rous ovládat zcela sám, včetně nastoupení a naložení vozíku.

Řada funkcí se totiž ovládá pomocí elektrických tlačítek, včetně otevírání dveří. Řidič na vozíku si tak před nástupem nejprve otevře zadní posuvné dveře i dveře u řidiče. Jakmile se usadí za volant, zvládne se částečně otočit a speciálně odlehčený vozík rukama naloží do prostoru za sebe.

Při samotném řízení pak používá automatickou převodovku. Brzdový a plynový pedál jsou vyvedeny na páku, která se ovládá rukou. Pro případ, že by vůz řídil někdo jiný, má auto oba zmíněné pedály stále umístěny na podlaze.

Kromě toho musel Rous upravit k životu i svůj rodinný dům s jedním patrem. Zmizet musely tři schody před vstupem, vyměněny byly dveře a část zařízení domu. Zapotřebí byla také polohovací postel.