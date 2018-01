Vestibul stanice metra Budějovická je uzavřen. Asi na tři měsíce

Jižní vestibul stanice metra Budějovická a prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží jsou od pátku uzavřené až do odvolání. Důvodem je havarijní stav zastřešení atria mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK.

„Pro nezbytné zajištění bezpečnosti svých cestujících proto od zahájení denního provozu v pátek 19. ledna uzavíráme jižní vestibul stanice metra Budějovická (s eskalátory). Následně budou majitelem pozemku uzavřeny i prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží kolem tohoto vestibulu,“ uvedl pražský dopravní podnik v tiskové zprávě.

„Vstup do stanice metra Budějovická bude možný pouze severním vestibulem. Bezbariérový přístup bude zajištěn pouze do atria – nikoliv až do uliční úrovně," napsal DPP na své stránky.

Vestibul využívají denně tisíce lidí

Pražský magistrát na špatný stav zastřešení upozorňuje několik let. Překážkou oprav však byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek znemožňovali zahájení rekonstrukce,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek s rychlým uzavřením vestibulu nesouhlasí. „Je to absolutně nepřijatelný postup. Jižní vestibul stanice Budějovická využívají denně tisíce cestujících, protože jde o hlavní přestupovou trasu z autobusů MHD, které obsluhují celou městskou část. Pasáží procházejí lidé, kteří se potřebují dostat z Olbrachtovy ulice do budovy polikliniky a Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška, zákazníci DBK a dalších provozoven obchodu a služeb,“ uvedl starosta.

„Délka uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická je v tuto chvíli odhadována na dobu minimálně tří měsíců. Cestující mohou pro vstup do stanice využít severní vestibul. K omezení dojde u bezbariérového přístupu stanice, který bude zajištěn pouze do atria, nikoliv do úrovně ulice,“ řekl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.