Praha - Do ekumenické akce Do kostela na kole se plánuje v neděli 18. září, případně i o den dříve, zapojit několik stovek věřících z celé republiky. „Smyslem je propagovat cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu prostředí. A ve srovnání s automobilovou dopravou je také nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší," vysvětluje organizátor akce Marek Drápal

Registrovat se zájemci mohou na webové stránce, kde jsou i fotografie z minulých ročníků. Fotografovat a soutěžit se svými snímky mohou i letošní účastníci.

Strmý nárůst automobilové dopravy se podle něj nevyhnul ani církevnímu prostředí a kostely často bývají obleženy auty. Zároveň upozorňuje na nepřímé důsledky používání automobilů, jimi je znečištěné ovzduší a hluková zátěž.

Člověk je pověřen správcovstvím země

Akce Do kostela na kole má připomenout, že v bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím země a lidé jsou zodpovědní za to, jak s ní nakládají. Má vést především k zamyšlení, co může člověk ve svém chování zlepšit.

Událost pořádá už devět let Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Českobratrské církvi evangelické, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská environmentál­ní síť.

Akce je také součástí připomínání Dne bez aut a Evropského týdne mobility.

